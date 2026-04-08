Fantasy Basel 2026: Neue Gäste und vielfältiges Bühnenprogramm

Die FANTASY BASEL – The Swiss Comic Con baut ihr Gäste-Line-up weiter aus und präsentiert gleichzeitig ihr frisch veröffentlichtes, abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Vom 14. bis 16. Mai erwartet die Besuchenden in den Hallen der Messe Basel eine grosse Vielfalt an internationalen Stars sowie ein breit gefächertes Programm aus Panels, Shows und interaktiven Formaten.

Mit der Erweiterung des Line-ups dürfen sich Film- und Serienfans auf zusätzliche Schauspieler und Synchronsprecherinnen wie Adelaide Kane ("Reign", "Teen Wolf"), Evie Templeton ("Wednesday"), Sophie Skelton ("Outlander") sowie Giuliana Jakobeit ("Detektiv Conan", "Lucifer") und Santiago Ziesmer ("Spongebob Schwammkopf") freuen. Ebenfalls werden mehrere Motion-Capture-Darsteller sowie Synchronsprecherinnen von den Game-Favoriten "Clair Obscur: Expedition 33" und "Baldurs Gate 3" vor Ort sein.

Ergänzt wird das Line-up von Social Media Stars wie Joon Kim, Alycia Marie und CreepyPastaPunch. Die Veranstaltenden freuen sich ebenfalls, die deutsche Youtube-Legende Coldmirror erneut am Festival begrüssen zu dürfen.

Auch das Cosplay Village wächst: mit neu kommunizierten Gästen aus der Cosplay-Szene wie Hench&Scrap (Australien), Taryn Cosplay (Italien) sowie Haru & Xia (Deutschland) setzt der Festivalbereich erneut auf Internationalität.

Die neuen Namen ergänzen das bereits hochkarätige Aufgebot und machen das Festival einmal mehr zu einem zentralen Treffpunkt für Popkultur in der Schweiz. Die eingeladenen Stargäste geben Einblicke in ihre Arbeit, berichten von Drehs und Projekten und stehen Fans für Fotos sowie Autogramme zur Verfügung.

Die Details zu Foto- und Autogrammsessions wurden ebenfalls bekanntgegeben.

Von ESA bis SpaceX: Raumfahrt-Pionierinnen auf der Space Stage

Science-Fiction trifft auf Wissenschaft und Raumfahrt: Bereits zum vierten Mal beehrt Claude Nicollier das Festival als Gast. Der erste Schweizer Astronaut ist insgesamt viermal mit dem Space Shuttle ins All geflogen. Erstmals werden zudem die beiden deutschen Astronautinnen Rabea Rogge (Fram2) und Michaela Benthaus (Blue Origin NS-37) anwesend sein und von ihren spannenden Raumfahrtmissionen berichten. Benthaus ist unter anderem bekannt als erste Person mit Querschnittslähmung, die ins Weltall flog.

Ein weiteres Highlight ist der erstmalige Besuch von Daniel Neuenschwander, ESA Director of Human and Robotic Exploration, der in seiner Funktion für sämtliche Belange der bemannten und robotischen Exploration verantwortlich ist. In Zusammenarbeit mit dem Swiss Space Museum werden weitere interessante Wissenschaftler und Expertinnen auf der Space Stage von ihrem spannenden Arbeitsalltag berichten.

Neues Bühnenprogramm bietet breites Spektrum an Highlights

Parallel zur Line-up-Erweiterung wurde nun auch das offizielle Bühnenprogramm veröffentlicht – und dieses zeigt sich so vielseitig wie noch nie. Auf insgesamt neun Bühnen erwartet die Besuchenden ein dichtes Programm mit Vorträgen, Workshops, Live-Talks, Shows und inter-aktiven Formaten.

Zu den Highlights zählen unter anderem ein Panel von Flo Foxworthy (Wētā Workshop), welche von ihrer Kostüm-Arbeit an den neusten Avatar-Filmen berichtet, die täglichen Cosplay Contests mit talentierten Teilnehmenden aus der Schweiz und aller Welt sowie die Cosplay-Paraden der "Star Wars"-Fangruppen.

Besuchende können sich zudem auf spannende Gespräche mit den Gästen, Einblicke hinter die Kulissen der Film- und Serienwelt sowie auf Programmpunkte aus den Bereichen Gaming, Cosplay, Anime und Online-Kultur freuen.

Das neue Bühnenprogramm kann hier eingesehen werden.

Weitere Gästeankündigungen sowie zusätzliche Programm-Highlights werden in den kommenden Wochen laufend bekanntgegeben.

20% Rabatt auf das ÖV-Ticket!

Fans und Besucher & Besucherinnen, die mit dem Öffentlichen Verkehr ans Festival reisen, vermeiden nicht nur Stress und Parkplatzsorgen: mit dem Rail Away Angebot erhalten Anreisende mit der SBB 20% Rabatt auf die An- und Rückfahrt mit dem ÖV.

Weitere Infos zum Angebot findest du auf sbb.ch.