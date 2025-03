Fantasy Basel wird noch grösser

Die Fantasy Basel – The Swiss Comic Con vergrössert sich erneut: das Festival wird um eine Halle erweitert und bietet somit eine Erlebniswelt mit über 100'000 Quadratmeter Fläche an. Die neue Halle birgt reichlich Möglichkeiten für verschiedene Communities, sich zu vernetzen und gemeinsame Hobbys und Leidenschaften zu teilen. Daneben wartet das Festival wieder mit einem vielseitigen Aufgebot an Star-Gästen auf.

Vom 29. bis 31. Mai 2025 feiern in der Messe Basel zum elften Mal Fans von Gaming, Cosplay, Film, Comic, Anime, Kunst und asiatischem Streetfood gemeinsam die Freude an Popkultur. Erwartet werden rund 95'000 Fans, welche sich auf ein vielfältiges Angebot an Ausstellenden, Gästen und Programmpunkten freuen dürfen, denn die Fantasy Basel gehört zu den bedeutendsten Festivals dieser Art in Europa.

Eine neue Halle überrascht die Fans mit einer Plattform für vielfältige Community-Momente

Die neue Community Hall stellt einen Treffpunkt für alle Besucher und Bersucherinnen und sämtliche Communities dar, die an der Fantasy Basel vertreten sind. Die Veranstaltenden möchten damit einen Ort schaffen, an dem Gleichgesinnte ins Gespräch kommen, neue Leute mit ähnlichen Interessen aufeinandertreffen und sich eine Pause vom Festivalbetrieb gönnen können. Von regionalen Modellbauclubs, Tanzgruppen, Cosplay-Foto- & Video-grafen und Poetry Slam über actiongeladene Matches zwischen Baustein-Robotern bis hin zum kreativen Schreiben und Basteln können hier die unterschiedlichsten Hobbies, Clubs und Vereine kennengelernt werden.

Interessante Stargäste aus aller Welt

Auch 2025 werden viele Stars aus Film, TV, Comic, Fantasy, Cosplay und Social Media am Festival zu Gast sein. Schauspieler Ed Speleers aus "Star Trek: Picard" und "Outlander", "Spongebob"-Synchronsprecher Santiago Ziesmer oder der italienische Cosplay-Star Tarin Cosplay mit über zwei Millionen Followern auf TikTok sind bereits bekannt. Auch Youtuber und Streamerinnen besuchen das Festival, darunter beliebte Namen wie Dima Koslowski, Ifas_core, Domtendo und die Youtube-Legende Kaddi aka Coldmirror. *Weitere Gäste werden nun laufend bekannt gegeben.*

Zu den Highlights der Fantasy Basel gehört wie jedes Jahr das unvergleichliche Cosplay-Programm. Rund dreissig geladene Cosplay-Influencer aus aller Welt sind anwesend, treffen sich mit der Schweizer Szene und jurieren die kunstvoll handgemachten Kostüme von populären Videospiel-, Comic- und Filmcharakteren an den täglichen Cosplay Contests auf der Mainstage.

Magic The Gathering-Illustratorin Anna Steinbauer designte das Visual 2025

Das diesjährige Visual kreierte die international bekannte Illustratorin und Konzeptkünstlerin Anna Steinbauer, die bereits mit Brands wie Wizards of the Coast (Magic: The Gathering), Games Workshop (Warhammer), Ulisses Spiele, Dark Horse Comics und vielen mehr zusam- mengearbeitet hat. Anna Steinbauer erschafft mit ihren Illustrationen fantastische Welten voller Magie und Geheimnisse, was sich auch im neuen Visual bemerkbar macht.

Sie wird zusammen mit rund 400 weiteren Schweizer und internationalen Künstler & Künstlerinnen wie Sara Pichelli (Marvel Comics), Ulrich Schröder (Disney) und John Howe (Herr der Ringe) im riesigen Comic- und Artist-Bereich der Fantasy Basel anzutreffen sein.

Tickets fürs Festival sind im Vorverkauf nur via Ticketcorner erhältlich.

Die Veranstalterin empfiehlt, Tickets direkt über Ticketcorner und nicht über Wiederverkaufsplattformen zu erwerben.