Fantasy Basel 2023: Erneuter Besucherrekord

Das grösste Festival der Schweiz für Popkultur verzeichnet mit 72'000 Besucher erneut einen Besucherrekord. Die Tage Donnerstag und Samstag waren komplett ausverkauft. Auf 77'000 m2 wurde ein sehr vielseitiges Programm geboten. Die Stadt Basel war darum über die Auffahrtstage ganz in den Händen von Cosplayer, Game-, Comic- und Filmfans.

Die Fantasy Basel - The Swiss Comic Con hat sich in den vergangenen Jahren europaweit eine riesige Fangemeinde aufgebaut und Besucher*Innen aus der ganzen Welt begrüsst. Film- und Serienstars wie Itziar Ituno (Haus des Geldes), Chuku Modu (The Good Doctor) oder Sean Biggerstaff aus dem "Harry Potter"-Universum begeisterten die Fans mit den Bühnentalks, Autogrammstunden und Fotoshootings. Auch bei vielen Comic-Künstler und Fantasy-Illustratoren bildeten sich lange Warteschlagen von Fans, die für Autogramme oder eine persönliche Zeichnung angereist sind.

Auch die Filmindustrie zollt der Fantasy Basel Respekt: exklusiv ausgewählte Besucher konnten unter den Ersten weltweit den neuen Film "Spider-Man: Across the Spiderverse" von Sony Pictures ansehen. Dies unter höchsten Sicherheitsstandards.

"Dass während der FANTASY BASEL – The Swiss Comic Con ein solch exklusives Screening stattfinden konnte, ist für uns eine riesen Ehre."

Nicht minder international ging es bei der Jubiläumszeremonie für die "Swiss Garrison", einem Ableger der weltweiten "Star Wars"-Fangruppe zu. Grussbotschaften aus den USA, auch von Lucasfilm-Mitarbeitern überraschten die Schweizer Fans. Diese konnten sich in einer Ausstellung mit riesigen "Star Wars"-Objekten und Kulissen der Fangruppe ProjectX1 wie mitten im Film wähnen. Über 200 Stormtroopers, Jawas & Co standen für Fotos zur Verfügung. Zu den weiteren Highlights gehörten das internationale Line-up an Stars aus der Cosplay-Szene und die täglichen Cosplay-Wettbewerbe.

In der grossen Gaming-Halle war ein überlebensgrosser LEGO king-sized in der Nintendo Zone ein einzigartiger Blickfang und wurde als Fotosujet regelrecht belagert. Die neuesten Gaming Devices wurden ebenso präsentiert wie die aktuellsten Schweizer Games. Viel Andrang war auch am Stand von Ovation Esports, an dem E-Sport-Stars wie Noahreyli oder Katoo zugegen waren. Die "Creators Lounge" war der Treffpunkt für sich Streamers und Content Creators. Retrogames und VR-Games wurden in einer zweiten Halle präsentiert.

Science-Fiction- wie Space-Fans wurde ein hochkarätiges Programm rund um das Weltall und die Raumfahrt angeboten. Auf der Space Stage referierten renommierte Persönlichkeiten wie der Schweizer Astronaut Claude Nicollier oder der als Alien-Jäger bekannte Astronom Dr. Seth Shostak. Die interaktive Ausstellung des Swiss Space Museum "Out There Beyond the Limits" begeisterte Fachinteressierte ebenso wie Familien.

Die Veranstalter planen nun aufgrund des grossen Erfolges einen weiteren Ausbau. Die Fantasy Basel - The Swiss Comic Con wird nächstes Jahr vom 9. – 11. Mai 2024 wieder in der Messe Basel stattfinden.

Der Vorverkauf startet ab Oktober. Die gleichen Veranstalter realisieren auch das Festival Zurich Pop Con & Game Show vom 30.09. -01.10.2023 in der Messe Zürich, die ein ähnliches Programm bietet.