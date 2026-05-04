Nintendo an der Fantasy Basel

Wenn die Fantasy Basel – The Swiss Comic Con vom 14. bis 16. Mai ihre Tore öffnet, zieht es Videospiel-, Comic-, und Cosplay-Fans wieder in die Hallen der Messe Basel. Am Nintendo-Stand lässt sich eine grosse Auswahl an Titeln für Nintendo Switch 2 anspielen, darunter mit "Yoshi and the Mysterious Book" und "Final Fantasy VII Rebirth" von Square Enix zwei Vorpremieren, die am 21. Mai und am 3. Juni erscheinen.

Ebenfalls vor Ort anspielbar: das brandneue "Indiana Jones und der Grosse Kreis". Zudem könnt ihr einen Einstieg in die Sammelkartenspiel-Welt von Pokémon erhalten, an Fun-Turnieren teilnehmen und an den verschiedenen Fotomöglichkeiten ein Erinnerungsfoto schiessen.

Anspielbare Nintendo Switch 2-Titel

Noch vor der Veröffentlichung am 21. Mai folgen die Besucher der Fantasy Basel in "Yoshi and the Mysterious Book" ihrer Neugier und begeben sich auf ein vielseitiges Abenteuer in einer sprechenden Enzyklopädie, das Kreativität und Neugier belohnt.

Abenteuerlich bleibt es auch in "Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park". Ihr entdeckt gemeinsam den Bellabel-Park und erleben zahlreiche neue Attraktionen, die ihr entweder zusammen oder gegeneinander bestreitet.

Wer schon immer mal seine eigene Pokémon-Welt erschaffen wollte, der kann seine Kreativität in "Pokémon Pokopia" ausleben und in der Rolle von Ditto eine karge Landschaft wieder in ein Paradies für Pokémon verwandeln. In "Pokémon Champions" wiederum erlebt ihr wiederum klassische Pokémon-Kämpfe. Pokémon-Fans mit einem Faible für Städtetrips können ausserdem in "Pokémon-Legenden: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition" die Strassen von Illumina City erkunden und aufregende Pokémon-Kämpfe in Echtzeit austragen.

Während Fans in "Mario Tennis Fever" schwungvoll die titelgebenden Fever-Schläger schwingen und in "Mario Kart World" kräftig aufs Gaspedal treten, können sie noch viele weitere Nintendo Switch 2-Titel vor Ort anspielen.

Nintendos Partner mit abwechslungsreichen Spielen im Gepäck

Am Nintendo-Stand sind zudem zahlreiche Titel von verschiedenen Partnern anspielbar, darunter:

Capcom mit "Resident Evil 7", "Resident Evil Village", "Resident Evil Requiem", "Pragmata" und "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection"

mit "Resident Evil 7", "Resident Evil Village", "Resident Evil Requiem", "Pragmata" und "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" Square Enix mit "Final Fantasy VII Rebirth" und "Dragon Quest VII Reimagined"

mit "Final Fantasy VII Rebirth" und "Dragon Quest VII Reimagined" Ubisoft mit der Just Dance 2026 Edition und "Assassin's Creed Shadows"

mit der Just Dance 2026 Edition und "Assassin's Creed Shadows" Bethesda mit der "Fallout 4: Anniversary Edition" sowie "Indiana Jones und der Grosse Kreis"

mit der "Fallout 4: Anniversary Edition" sowie "Indiana Jones und der Grosse Kreis" THQ Nordic mit "Reanimal"

mit "Reanimal" SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio mit "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" sowie "Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage"

mit "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" sowie "Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage" Giants Software mit dem "Landwirtschafts-Simulator: Signature Edition"

mit dem "Landwirtschafts-Simulator: Signature Edition" Warner Bros. Games mit "Hogwarts Legacy"

mit "Hogwarts Legacy" Epic Games mit "Fortnite"

Vielfältiges Rahmenprogramm

Darüber hinaus habt ihr in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, am Pokémon-Stand die Sammelkartenspiel- und Videospiel-Welt von Pokémon zu entdecken. Unter anderem stehen Stationen zur Verfügung, die einen Einblick in das Sammelkartenspiel bieten.

In der Community-Turnier-Zone finden täglich Fun-Turniere statt, bei denen Preise von unterschiedlichen Nintendo-Partnern winken. Und alle Gäste, die sich am Stand beim My Nintendo-Check-in anmelden, erhalten ein kleines Geschenk und 100 Platin-Punkte, die sie auf der My Nintendo-Seite gegen Belohnungen eintauschen können.

Wer den Tag mit einem Erinnerungsfoto festhalten möchte, hat gleich mehrere Möglichkeiten. An der Fotobox könnt ihr etwa vor verschiedenen Hintergründen posieren und ihr Bild direkt ausdrucken. Vor der 15 Meter langen Wand anlässlich des 40. Jubiläums von Super Mario Bros. können Fans gleichermassen Schnappschüsse aufnehmen sowie die Geschichte von Mario Revue passieren lassen. Nicht zuletzt gibt es die Gelegenheit, mit Melinda und Tom Nook aus "Animal Crossing: New Horizons" vor der Kamera zu stehen.

Fans von Videospielen erwartet in Basel also ein abwechslungsreiches Programm – Vorbeischauen lohnt sich.