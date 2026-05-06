Fantasy Basel 2026

Die Fantasy Basel – The Swiss Comic Con vereint grosse Marken mit der Schweizer Kreativszene und bietet ein Programm voller exklusiver Highlights. Fans aus ganz Europa reisen an, um gemeinsam Popkultur live zu erleben.

Stargäste bringen Hollywood-Gefühl in die Messehallen

Zahlreiche Film- und Serienstars sowie Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen und Content Creators sorgen für besondere Fan-Momente: Sie stehen nicht nur auf den Bühnen Rede und Antwort, sondern auch für Fotos und Autogramme zur Verfügung und machen das Festival zu einem Ort direkter Begegnungen zwischen Fans und Star. Zu den angekündigten Gästen zählen zum Beispiel Adelaide Kane ("Reign", "Teen Wolf"), Evie Templeton ("Wednesday"), Sophie Skelton ("Outlander") sowie Youtube Pionierin Coldmirror, Content Creator und Schauspieler Joon Kim und Santiago Ziesmer ("Spongebob Schwammkopf").

Kreativität im Rampenlicht

Zahlreiche internationale Comic-Grössen wie der „Spirou und Fantasio“ Zeichner YOANN, der spanische Starzeichner Jorge Jimenez sowie der Basler Comiczeichner Viktor Bogdanovic prägen den Comic-Bereich der Messe. Gleichzeitig bleibt das Festival seinen Wurzeln treu und stellt das lokale Kunstschaffen in den Mittelpunkt: In der Artist Alley präsentieren über 400 Künstlerinnen und Künstler ihre Werke.

Ein besonderes Highlight ist der internationale Comic-Wettbewerb zum Thema Freundschaft: In einer Ausstellung werden die Werke der 20 Gewinner gezeigt, während die Arbeiten aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer digital zugänglich sind. Mit 325 Einreichungen aus 36 Ländern unterstreicht der Wettbewerb seine hohe internationale Beteiligung Kreativität zieht sich durch alle Festival-Hallen: Unzählige Entdeckungen und Inspirationen findet man auch in den Bereichen Game Design, Sammelkarten und Brettspiele, Mittelalter, Literatur, Asiatische Popkultur, Tattoo Art, Street Art und natürlich Cosplay. Das europaweit einzigartige Cosplay Village bietet die Möglichkeit, nationale und internationale Cosplayer zu treffen und Teil der Community zu werden. Höhepunkte sind die täglichen Wettbewerbe und Catwalks auf der Mainstage.

Eine der spektakulärsten Space Zones Europas

Das Swiss Space Museum gestaltet erneut den Bereich für Fans von Science-Fiction und Weltraum-Abenteuern und verwandelt eine rund 2000 m2 grosse Messehalle in ein Universum voller Entdeckungen, Innovationen, Ausstellungen und Begegnungen mit Raumfahrtpionieren.

Bereits zum vierten Mal ist der erste Schweizer Astronaut Claude Nicollier zu Gast, der an vier Space-Shuttle-Missionen teilgenommen hat. Erstmals begrüssen die Veranstalter zudem die deutschen Astronautinnen Rabea Rogge und Michaela Benthaus. Rogge war als Pilotin der Fram2-Mission im Einsatz, während Benthaus auf der Suborbital-Mission NS-37 von Blue Origin Geschichte schrieb.

Auch die Ausstellung setzt neue Akzente: Neben zahlreichen weiteren Exponaten wird erstmals ein Apollo-Mondrover in Originalgrösse präsentiert.

Acht Bühnen mit vielfältigem Programm

Auf insgesamt acht Bühnen bietet die Fantasy Basel ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Gästen aus der Popkultur. Viele der anwesenden Stars stehen auch live auf der Bühne und geben persönliche Einblicke in ihr Schaffen. Das Spektrum reicht von Lesungen, Cosplay-Workshops und Live-Zeichnen auf kleineren Bühnen bis hin zu Interviews und Paneldiskussionen mit Schauspielerinnen aus grossen Film- und Serienproduktionen wie "Wednesday", "Outlander", "Grey’s Anatomy", "Spongebob Schwammkopf", "Harry Potter", "Pans Labyrinth" oder "One Piece".

Neu im Programm ist die Yummy Scrummy Stage mit Koch- und Backshows, wo unter anderem der Basler Sternekoch Pascal Steffen, die Kochbuch-Bestsellerautorin Esther Kern sowie Pablo Vögtli von SRF Bounce auftreten. Am Freitag, dem Familientag, präsentiert die Kochbuchautorin Dorrit Türck gemeinsam mit Globi Rezepte aus dem aktuellen Globi-Kochbuch.

Gaming-Highlights und grosse Marken

Auch der Gaming-Bereich wartet mit zahlreichen Highlights auf: Skybound Entertainment präsentiert mit dem neuen Tag-Fighting-Game Invincible VS rasante 3-gegen-3-Action am Festival. Ergänzt wird das Angebot durch die grossflächige Präsenz von Nintendo, die gemeinsam mit Partnerinnen wie Square Enix, Capcom und Ubisoft zahlreiche Spielstationen betreibt.

Zu den diesjährigen Vorpremieren zählen "Yoshi and the Mysterious Book" sowie "Final Fantasy VII Rebirth", die beide noch vor ihrem offiziellen Release vor Ort angespielt werden können.

Popkultur als verbindendes Erlebnis

Ob Gaming, Comics, Cosplay oder Film: die Fantasy Basel – The Swiss Comic Con versteht sich als Ort, an dem die unterschiedlichsten Welten aufeinandertreffen. Hier begegnen sich Fans, Kreative und Branchenakteure auf Augenhöhe und gestalten eine lebendige Plattform für Austausch, Inspiration und Community-Gefühl. Gerade das Zusammenspiel aus internationalen Ausstellenden und regionalem Engagement prägt den besonderen Charakter der Veranstaltung. Globale Trends treffen auf lokale Kreativität, etablierte Marken auf Nachwuchstalente – und schaffen so ein vielseitiges Programm, das unterschiedlichste Interessen anspricht und zur aktiven Teilnahme einlädt.

Tickets sichern und dabei sein

Wer die Fantasy Basel live erleben möchte, hat weiterhin die Chance: Für einen reibungslosen Einlass setzen die Veranstaltenden auf gestaffelte Eintrittszeiten. Bereits ausverkauft sind die 10-Uhr-Tickets für Donnerstag sowie die Dreitages-Pässe.

Verfügbar sind jedoch weiterhin Tickets für die restlichen Einlasszeiten und am Freitag und Samstag sind noch alle Ticketkategorien erhältlich. Alle Tickets gelten für den gesamten Tag bis 19 Uhr und ermöglichen den Zugang zu allen Hallen auf insgesamt 100’000 m2. Am Freitag profitieren insbesondere junge Besucherinnen und Besucher vom Familientag mit reduzierten Preisen.

Tickets sind zudem an der Tageskasse erhältlich, solange verfügbar. Die Veranstaltenden empfehlen, den Vorverkauf über Ticketcorner zu nutzen.*

20% Rabatt auf das ÖV-Ticket!

Fans und Besucher, die mit dem Öffentlichen Verkehr ans Festival reisen, vermeiden nicht nur Stress und Parkplatzsorgen: mit dem Rail Away Angebot erhalten Anreisende mit der SBB 20% Rabatt auf die An- und Rückfahrt mit dem ÖV.