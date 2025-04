Fantasy Basel 2025 - Was geht ab?

Kunst-, Comic- und Buchbegeisterte dürfen sich an der Fantasy Basel – The Swiss Comic Con vom 29. – 31. Mai auf limitierte Werke, exklusive Live-Paintings, Neuerscheinungen aus der Welt der Fantasy-Literatur und ein vielseitiges Programmangebot mit vielen Stars freuen.

Ein vielfältiges Bühnenprogramm rund um Popkultur

An allen drei Festivaltagen erwartet euch auf acht Bühnen und in sieben Hallen ein vielseitiges Programm mit Talks, Workshops, Vorträgen und Lesungen namhafter Gäste aus der Kreativszene. Um Besuchenden die Planung zu erleichtern und einen Überblick über das umfangreiche Angebot zu geben, haben die Veranstaltenden das detaillierte Bühnenprogramm sowie den Hallenplan bereits veröffentlicht.

Neben Schauspielern und Synchronsprecherinnen sind auch internationale Comiczeichner, Illustratorinnen, YouTuber, Influencerinnen, Cosplayer, Autorinnen und Wissenschaftlerinnen auf den Festivalbühnen vertreten. In spannenden Talks, Panels, Live-Paintings, Gaming- Sessions und Workshops gewähren sie exklusive Einblicke in ihre kreativen Welten und geben ihr Fachwissen an ein vielfältiges Publikum weiter. Auf über 100'000 Quadratmetern entsteht so ein einzigartiger Programm-Mix aus Filmen und Serien, Games und Brettspielen, Comics und Anime, sowie Science-Fiction und der Erforschung des Weltalls.

Fantasievolle Buchwelten und die kreativen Köpfe dahinter

Mit Bestsellerautorinnen wie Julia Kuhn, Robert Corvus und Marie Grasshoff bringt das Festival bedeutende Stimmen der Fantasy-Literatur mit Buchliebhabern aller Altersgruppen zusammen. Im grosszügig gestalteten Autorenbereich haben Besuchende die Möglichkeit, mit den kreativen Köpfen hinter ihren liebsten Fantasiewelten persönlich ins Gespräch zu kommen. In diesem Jahr wurde der Bereich nochmals erweitert – und bietet nun noch mehr Raum für zahlreiche nationale Autoren und Autorinnen. Wer sich selbst einmal im Schreiben spannender Geschichten probieren möchte wird ebenfalls fündig: Zusammen mit Slam Basel, dem Wortstellwerk und weiteren Angeboten werden in diesem Jahr unterschiedliche Schreibworkshops und Spoken-Word-Formate zu sehen sein.

Von Batman bis Donald Duck: Lerne die Künstler und Illustratorinnen kennen

Zu den hochkarätigen Gästen aus der internationalen Comic- und Kunstszene zählen renommierte Namen wie Ingo Römling, Sara Pichelli und Tyler Kirkham – Künstler, die für Marvel und DC Comics gearbeitet und ikonische Figuren wie die Fantastic Four, Venom oder Spider-Man mitgestaltet haben. Auch Comic-Grössen wie Cartoonist Joscha Sauer, bekannt durch seine Kultreihe NICHTLUSTIG, die Schweizer Enrico Marini und Jared Muralt, Iban Coello aus Spanien, Jorge Molina aus Mexiko, Magic: The Gathering Illustratorin Anna Steinbauer und viele weitere Comicgrössen sind am Festival bei Bühnentalks anzutreffen. Ein besonderes Highlight: Herr der Ringe-Illustrator John Howe ist ebenfalls wieder mit dabei.

Von den Profis lernen: Cosplay-Workshops für Neugierige und Fortgeschrittene

Am Festival finden drei Tage lang zahlreiche praxisnahe Workshops und Panels im Bereich Cosplay statt. Cosplayerinnen und Cosplayer aus der ganzen Welt geben dabei ihr Wissen rund um das Handwerken, die Kostümherstellung und das Inszenieren von Requisiten und Kostümen vor der Kamera an ein breites Publikum weiter.

Die Veranstaltenden empfehlen, Tickets frühzeitig zu erwerben und diese nur über die offizielle Vorverkaufsstelle Ticketcorner zu bestellen.

20% Rabatt auf das ÖV-Ticket!

Fans die mit dem Öffentlichen Verkehr ans Festival reisen, vermeiden nicht nur Stress und Parkplatzsorgen: mit dem Rail Away Angebot erhalten Anreisende mit der SBB 20% Rabatt auf die An- und Rückfahrt mit dem ÖV.

Weitere Infos zum Angebot