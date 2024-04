Fantasy Basel: Programm-Vielfalt

Die einen erinnern uns an die eigene Kindheit, die anderen lassen uns die besten Momente aus Filmen, Serien und Videospielen erneut erleben: An der Fantasy Basel sind auch namhafte Synchronstimmen zu Gast, die wohl alle Film-, Game- und Animefans schon gehört haben.

Mit Max Felder ist am diesjährigen Festival ein Synchronsprecher vertreten, der bereits in den unterschiedlichsten Film- und Serienformaten zu hören war. Als deutsche Stimme von Ron Weasley wirkte er in den "Harry Potter"-Filmen mit. Ausserdem war er als Jacob Black in der «Twilight»-Trilogie und Chad Danforth in "High School Musical" zu hören. Auch in der AnimeWelt hat er sich als Synchronsprecher einen Namen gemacht: Er spricht unter anderem Eren Jäger in "Attack on Titan" oder Sentomaru in "One Piece".

Julia Casper ist bekannt als die Stimme von Prinzessin Zelda aus den Games "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" und "Tears of the Kingdom" und als Aloy aus den Games "Horizon Zero Dawn", "Horizon Forbidden West" und "Call of the Mountain". Ebenfalls ist sie die Stimme der jungen Queen Elisabeth in der Netflix-Serie "The Crown". Zuletzt hat sie für Crunchyroll die Rolle der Elfe Frieren in der gleichnamigen Anime-Serie vertont.

Wer die "The Witcher"-Games gespielt hat kennt seine Stimme nur zu gut: Doug Cockle spricht seit 2007 die Stimme von Geralt von Rivia. Für sein Voice Acting von Geralt im Game "The Witcher 3: Wild Hunt" wurde er mit einem Golden Joystick Award ausgezeichnet. In den letzten 20 Jahren hat er als wahres Multitalent an unzähligen Projekten in Theater, Film, Fernsehen, Radio und Games gearbeitet.

Weitere Synchronsprecher, die am Festival teilnehmen, sind Daniel Schlauch ("One Piece", "High School Musical", "Succession"), Vincent Fallow ("Final Fantasy XVI", "JoJo’s Bizarre Adventure", "One Piece") und Toni Michael Sattler ("League of Legends", "Final Fantasy", "The Case Study of Vanitas", u.a.). Alle Gäste werden in interessanten Panels von ihrem Alltag in der Synchronbranche erzählen und ihren Fans für Fotos und Autogramme zur Verfügung stehen.

Ein vielfältiges Bühnenprogramm rund um Popkultur

Über alle drei Festivaltage finden auf acht Bühnen Talks mit Gästen aus der Kreativbranche, Workshops, Vorträge und Lesungen statt. Um sich einen Überblick über die unglaubliche Programmvielfalt zu verschaffen und den Festivalbesuch einfacher zu planen, haben die Veranstaltenden vor kurzem das Bühnenprogramm veröffentlicht.

Zum 10-jährigen Jubiläum sind an der FANTASY BASEL – The Swiss Comic Con so viele Stars wie noch nie anzutreffen: Nebst Synchronsprechern und Schauspielerinnen sind auch internationale Comiczeichner und Illustratorinnen, YouTuberinnen und Influencer sowie Cosplayerinnen und Autoren auf den Bühnen zu Gast. In sechs Hallen und auf 90'000 Quadratmetern ist ein einzigartiger Programm-Mix aus Filmen und Serien, Games und Brettspielen, Comics und Anime, sowie Science-Fiction und der Erforschung des Weltalls erlebbar. Die Veranstaltenden empfehlen, Tickets frühzeitig zu erwerben und diese nur über die offizielle Vorverkaufsstelle Ticketcorner zu bestellen.