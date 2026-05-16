Die Schweiz feiert Popkultur an der Fantasy Basel 2026

Auch zur zwölften Ausgabe der FANTASY BASEL – The Swiss Comic Con strömten zehntausende Besuchende in die Hallen der Messe Basel. Insgesamt 103’000 Fans feierten über das Auffahrtswochenende hinweg das grösste Festival der Schweiz für Popkultur machten Basel erneut zu einem lebendigen Treffpunkt für Film-, Gaming-, Anime-, Comic- und Fantasyfans aus dem In- und Ausland.

Vor allem die spektakulären Cosplay Shows auf der Mainstage sorgten erneut für Begeisterung. Das Cosplay Village der Fantasy Basel zählt zu den grössten Cosplay-Treffen Europas und brachte Tausende aufwendig kostümierte Fans aus aller Welt nach Basel. Stars der Szene reisten aus Neuseeland, Australien, Norwegen, Italien und vielen weiteren Ländern an. Mit kreativen Interpretationen beliebter Figuren aus Games, Filmen, Serien und Anime machten sie das Festival zu einem farbenfrohen und einzigartigen Erlebnis.

"Die tolle Atmosphäre der Fantasy Basel entsteht durch die Menschen, die dieses Festival mit so viel Leidenschaft, Kreativität und Offenheit prägen. Die freundliche Stimmung und der respektvolle Umgang innerhalb der Community sind etwas ganz Besonderes. Wir danken allen Besuchenden, Künstlerinnen, Partnern, Helfenden und Fans, die das Festival jedes Jahr aufs Neue in einen Ort voller Fantasie und inspirierenden Begegnungen verwandeln."

Festivalleitung der FANTASY BASEL

Viel zu entdecken gab es an den rund 850 Ständen auf über 100'000 Quadratmetern in den Messehallen und internationale Schauspielerinnen, Content Creators und Künstler boten ein vielseitiges Programm auf insgesamt acht Bühnen. Besonders gross war die Begeisterung bei den Auftritten von Evie Templeton («Wednesday»), Adelaide Kane («Grey’s Anatomy», «Once Upon a Time»), Sophie Skelton («Outlander»), Ivana Baquero («Spartacus»), Stanislav Yanevski («Harry Potter») sowie Santiago Ziesmer, dessen Stimme als SpongeBob Schwammkopf täglich zahlreiche Fans im Meet&Greet-Bereich anzog. Auch die Youtube- und Tiktok-Stars Coldmirror, Joon Kim und Ailaughatmyownjokes wurden von ihren Fans gefeiert.

Ergänzt wurde das Programm durch renommierte Comic- und Fantasy-Künstler wie Jorge Jimenez, Mark Wilkinson, YOANN sowie den Basler Comiczeichner Viktor Bogdanovic. In der grossen Artist Alley präsentierten zudem über 500 Kreativschaffende aus der Schweiz und aus aller Welt ihre Werke.

Ein besonderes Highlight war 2026 der erstmals lancierte internationale Comic-Wettbewerb zum Thema "Freundschaft". Gemeinsam mit dem Cartoonmuseum Basel, Basel Tourismus und der Christoph Merian Stiftung brachte die Fantasy Basel Comic-Kunst verstärkt in den öffentlichen Raum. Die ausgewählten Werke wurden als grossformatige Fahnen auf der Mittleren Rheinbrücke sowie zusätzlich an einer Ausstellung am Festival präsentiert.

Ein weiterer Publikumsmagnet war erneut die grosse Gaming Zone. Besonders der Stand zum neuen Game «Invincible VS» wie auch der Nintendo-Bereich mit dem Jubiläums-Fotospot zu «40 Jahre Super Mario» zogen zahlreiche Gaming-Fans an. Diverse Schweizer Game-Design-Studios und weitere Ausstellende präsentierten aktuelle Projekte und Neuheiten aus der Gamingwelt.

Im Fokus stand 2026 zudem die Yummy Scrummy Stage. Die neue Bühne entwickelte sich rasch zu einem beliebten Treffpunkt für Foodies und Popkulturfans. Gemeinsam mit dem Basler Sternekoch Pascal Steffen sowie weiteren Gästen wurde gekocht, degustiert und über aktuelle Food-Trends diskutiert. Besonders grossen Anklang fanden das interaktive Format «Trap Kitchen» mit Pablo Vögtli von SRF Bounce, die Fingerfood-Kochshow mit Globi und der vegetarischen Kochbuchautorin Dorrit Türck sowie der Auftritt der Basler Influencerin Jessi Manurung von basel_eats.

Im Space-Bereich des Swiss Space Museums traf Science-Fiction erneut auf Wissenschaft. Bereits zum vierten Mal war nebst diversen Professorinnen und Weltraum-Experten der erste Schweizer Astronaut Claude Nicollier zu Gast an der FANTASY BASEL. Als einer der Stargäste des Festivals sorgten auch seine Autogrammstunden für grossen Publikumsandrang. Erstmals erzählten zudem die beiden deutschen Astronautinnen Rabea Rogge («Fram2») und Michaela Benthaus («Blue Origin NS-37») von ihren Raumfahrtmissionen. Der ehemalige NASA-Astronaut Fred Haise berichtete zudem per Videocall über die Apollo-13-Mission.

Passend dazu konnten die Besuchenden einen originalgrossen Nachbau des berühmten Apollo-Mondrover, der bei mehreren Missionen auf der Mondoberfläche im Einsatz war, betrachten und sich davor fotografieren.

Den traditionellen Abschluss des Festivals bildet wiederum der Swiss K-Pop Dance Summit auf der Hauptbühne, bei dem zehn Schweizer K-Pop-Tanzgruppen das Publikum mit ihren Performances begeistern.

Die nächste FANTASY BASEL – The Swiss Comic Con findet vom 6. bis 8. Mai 2027 wieder in der Messe Basel statt. Von den gleichen Veranstaltenden wird vorab am Wochenende vom 26. und 27. September 2026 die ZURICH POP CON & Game Show in der Messe Zürich organisiert.