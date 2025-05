FaBa 2025: Die Schweizer Comic Con bringt Stars der Popkultur nach Basel

Ab Donnerstag öffnet die Fantasy Basel – The Swiss Comic Con zum elften Mal ihre Tore und trumpft nebst dem Bühnenprogramm auf acht Bühnen, unzähligen Themenwelten und rund 800 Ausstellenden auch mit prominenten Gästen aus den verschiedensten Bereichen der Popkultur auf. So bietet das Festival eine Plattform für Themen wie Filme, Serien, Games, Comics, Anime, Raumfahrt, Fantasy und Wis- senschaft. Rund 95'000 Besucher: aus dem In- und Ausland werden auf dem weitläufigen Messegelände erwartet – dies macht die Veranstaltung zu einem der bedeutendsten Popkultur-Events in Europa.

Der grösste Cosplay-Treffpunkt Europas

Das Herzstück der Convention ist das einzigartige Cosplay Village. Tausende Cosplayer & Cosplayerinnen lassen mit ihren aufwendig nachgebildeten und in Handarbeit gefertigten Kostümen virtuelle Welten lebendig werden. Bei den täglichen Cosplay Contests trifft handwerkliche Raffinesse auf kreative Performance – die Teilnehmenden stellen Charaktere aus Film-, Game- und Comicwelten authentisch nach und werden dabei von einer internationalen und renommierten Jury bewertet. Zahlreiche Workshops und Live-Demonstrationen geben exklusive Einblicke in die Kunst der Kostümgestaltung. Das beeindruckende Aufgebot an Schweizer und internationalen Cosplayerinnen und - Cosplayer wie zum Beispiel Taryn Cosplay aus Italien, Nadyasonika aus Mexiko, Maul Cosplay aus Deutschland oder Stylouz Cosplay aus der Schweiz macht das Cosplay Village der Fantasy Basel zum grössten Cosplay-Treffpunkt Europas. Ein Kostüm ist für den Festivalbesuch jedoch keine Pflicht – die meisten Besucher:innen erscheinen in normaler Alltagskleidung zum Mega-Event oder kaufen sich am Festival noch ein farbiges Accessoire.

Ein Paradies für Fans von Anime-, Comic- und Fantasy-Produktionen

In der Artist Alley zeigen über 400 Künstler:innen ihre Werke und bieten die Gelegenheit, ihnen beim Arbeiten über die Schulter zu schauen. Zu den Gästen zählen renommierte Comic-Zeichner wie Jorge Molina, Christina Kraus, Iban Coello und Enrico Marini, die für Marvel, DC oder Wizards of the Coast arbeiten. Auch John Howe, bekannt für seine visuellen Konzepte zu "Herr der Ringe" und "Der Hobbit", ist erneut eingeladen und gibt auf der Bühne Einblicke in seine Arbeit. Der deutsche Künstler Joscha Sauer feiert am Festival den 25. Geburtstag seines Erfolgscartoons NichtLustig. Auch Fans von Sammelkartenspielen kommen auf ihre Kosten und treffen auf die Illustrator:innen von Magic: The Gathering und Disney Lorcana.

Stars aus der Filmwelt persönlich treffen

Die Schauspieler Ed Speleers, bekannt aus "Star Trek: Picard" und "Eragon", sowie Graham McTavish, bekannt als der grimmiger Zwergenkrieger Dwalin aus der "Hobbit"-Filmreihe, bringen jede Menge Fantasy mit ans Festival. Zu den geladenen Star-Gästen in diesem Jahr gehören ebenfalls Vanessa Rubio aus "Cobra Kai", George Blagden bekannt aus "Vikings" und "Versailles", Ross Marquand aus "The Walking Dead" und "Avengers" sowie Stanislav Yanevski aus "Harry Potter". Daneben sind auch viele Synchronsprecher wie «Spongebob»- Stimme Santiago Ziesmer, "Dragon Ball Z"-Sprecher Tommy Morgenstern, weitere Anime-Synchronsprecher wie Daniel Schlauch, Nicola Gruppe-Arnoldi und Katy Townsend, die nicht nur in "Arcane", sondern auch in den Videospielen "Fallout 4", "Call of Duty" und vielen weiteren zu hören ist. Abgerundet wird das vielseitige Star-Aufgebot von Social-Media-Persönlichkeiten wie den Youtube-Legenden Coldmirror und Dima vom Kanal "Die Aussenseiter", der Make-up-Artistin Carina Pusch, der Sängerin und Youtuberin Ifas_core, der V-Tuberin EineLotta und vielen mehr. Alle Gäste stehen nicht nur auf der Bühne, sondern auch für Fotos und Autogramme mit ihren Fans zur Verfügung.

Fantasy-Autoren und -Autorinnen entführen in magische Welten

Das Festival bietet mit Bestseller-Autor:innen wie Julia Kuhn, Robert Corvus und Marie Grasshoff auch Fantasy-Literatur-Fans und Bücherliebhaber:innen jeden Alters ein besonderes Erlebnis. Bei Lesungen und Gesprächen präsentieren die Schriftsteller:innen ihre Werke und entführen die Besucher:innen in spannende Welten voller Elfen, Vampire und Drachen.

Community-Treffen, K-Pop-Performances und Mittelalterflair

Ein neue Festivalhalle von Fans für Fans: In der neuen Community Hall präsentieren Clubs, Communities und Vereine ihre Hobbys und laden zum Austausch ein. Für eine lebendige Atmosphäre sorgen ebenfalls Stage Highlights wie die Cheerleading-Performance der Swiss Cheer Association und der Swiss K-Pop Dance Summit, wo neun K-Pop-Tanzgruppen ihre Tanzshows zum krönenden Abschluss des Festivals darbieten.

Neben beeindruckenden Fan-Props und Fotomöglichkeiten zu den Filmwelten von "Harry Potter" und "Herr der Ringe" sowie mehreren Ausstellungen von "Star Wars"-Fangruppen sorgen auch diverse Künstlerkollektive, Pen&Paper- und Tabletop-Spiel-Vereine für viel Abwechslung. Der Mittelaltermarkt rundet das Erlebnis mit Ritterrüstungen, Schmiedekunst und Zeitreisen-Romantik ab.

Aktiv werden in der Sports & Action Zone

Wer nicht nur zuschauen, sondern mitmachen will, kann sich in der Sports & Action Zone auspowern. Ob Bogenschiessen, Karate oder Lichtschwert-Duelle – hier können verschiedene Sportarten ausprobiert und mitreissende Shows verfolgt werden. Ein besonderes Highlight ist der grosse Ninja Parkour von Overground Basel, der mehrmals täglich aufregende Wettkämpfe veranstaltet.

Von Tetris bis Fallout: Gaming- und Esport-Erlebnisse für alle

In der grossen Gaming-Halle können die Besuchenden sowohl Nostalgie-Klassiker wie auch aktuelle Games spielen. The Pokémon Company ist erstmals mit einem Stand in der Schweiz vertreten, weitere bekannte Brands wie Nintendo, Bethesda oder Schweizer Game Designer sind wieder mit dabei. Die bekanntesten Gaming-YouTuber und Streamerinnen, darunter auch "Domtendo" und "Raafey", stehen bereit für Meet&Greets mit Fans. Darüber hinaus sind zahlreiche Esport-Clans vor Ort vertreten.

Ein besonderer Themenbereich der Fantasy Basel widmet sich den grossen Fragen des Universums: In Vorträgen, Ausstellungen und Gesprächen treffen Wissenschaft und Popkultur aufeinander. Der Schweizer Astronaut Prof. Claude Nicollier berichtet von seinen Missionen, während das Swiss Space Museum und seine Partner faszinierende Ausstellungen bieten. Auf der Space Stage geben Expert:innen aus Forschung und Technik Einblicke in aktuelle Entwicklungen. Die Verbindung zur Science-Fiction schlägt die grosse "Star Wars"-Fanausstellung mit riesigen Filmrequisiten und die tägliche Parade mit Stormtroopern, Wookies, Twi’leks und weiteren Figuren aus dem "Star Wars"-Universum.

20% Rabatt auf das ÖV-Ticket!

Die Veranstalter rufen zur Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auf. Fans und Besucherinnen, die mit dem Öffentlichen Verkehr ans Festival reisen, vermeiden nicht nur Stress und Parkplatzsorgen: mit dem Rail Away Angebot erhalten Anreisende mit der SBB 20% Rabatt auf die An- und Rückfahrt mit dem ÖV. [Weitere Infos zum Angebot](https://www.sbb.ch/fan-tasy-basel zu finden.)

Tickets sind noch erhältlich

Mit gestaffelten Einlasszeiten möchten die Veranstaltenden ein Gedränge an den Eingängen vermeiden. Die 10-Uhr Tickets vom Donnerstag sowie die Dreitagestickets sind bereits ausverkauft. Tickets für die Einlasszeiten von 11, 12 und 15 Uhr (Freitag und Samstag auch 10 Uhr solange Vorrat) sind jedoch noch erhältlich, wobei der Familientag (Freitag) ermässigte Eintrittspreise für Jugendliche anbietet. Die Tickets ermöglichen jeweils den ganztägigen Besuch bis um 19 Uhr in den gesamten 100'000 m² Hallenfläche. An der Tageskasse sind Tickets erhältlich solange Vorrat; die Veranstaltenden empfehlen darum den Vorverkauf bei Ticketcorner zu nutzen.