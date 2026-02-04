Fantasy Basel kündigt erste Stargäste an

Die Fantasy Basel – The Swiss Comic Con kehrt zurück und setzt erneut auf das, was sie im Kern ausmacht: die Vielfalt ihres Programms und die Menschen, die zusammenkommen, um ihre Leidenschaft für Popkultur zu teilen. Ob Comics, Filme, Games, Cosplay, Science, Fantasy-Literatur, Comics oder Kunst – das Herz der Veranstaltung schlägt für die breite Palette kreativer Welten und die besonderen Begegnungen, die daraus entstehen.

Mit rund 100'000 erwarteten Besuchenden zählt das Festival zu den grössten seiner Art in Europa.

Vom 14. bis 16. Mai dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf ein umfangreiches Line-up internationaler Gäste freuen. Viele von ihnen sind zum ersten Mal in der Schweiz zu Gast.

Zu den ersten kommunizierten Gästen gehören neben Harry-Potter-Schauspieler Stanislav Yanevski auch die beiden Synchronstimmen Samantha Béart und Tim Downie aus "Baldur’s Gate III". Ausserdem wird Manou Lubowski, bekannt als deutsche Stimme von Klösschen im Kindheits-Klassiker TKKG, Lucifer in der gleichnamigen Serie sowie Jamie Lannister (Game of Thrones) am Festival anwesend sein.

Auch Mark Wilkinson wird das Festival beehren. Der renommierte britische Illustrator ist vor allem für seine unvergesslichen Kunstwerke für Kult-Bands wie Iron Maiden und Judas Priest bekannt, die sich durch einen detailreichen, dramatischen Stil auszeichnen, der Fantasy, Science Fiction und dystopische Themen miteinander verbindet.

Unter den ersten kommunizierten Cosplay-Gästen finden sich mit Tine Marie Riis (Norwegen), Tenkou Cosplay (Schweden) und Spicythaidesign (Neuseeland) bereits jetzt geladene Gäste aus der ganzen Welt.

Das Gäste-Line-up wird aktuell fast täglich erweitert. Die Veranstaltenden laden Fans jeden Alters dazu ein, Neues zu entdecken, inspirierende Persönlichkeiten kennenzulernen und tiefer in die Stories und Universen einzutauchen, die sie lieben – oder vielleicht neu für sich entdecken.

Namenhafte Brands sichern sich ihre Präsenz am Festival

Neben einem grossen Nintendo-Bereich, in dem die neusten Veröffentlichungen auf der Switch 2 gespielt werden können, werden unter den Ausstellern auch weitere bekannte Namen wie The Pokémon Company, Ravensburger, Funko, Sony Pictures, Swiss Milk, Rocket Games und Canon mit eigenen Ständen in der grossen Gaming-Halle dabei sein. Auch Retailer Interdiscount, Media Markt, Müller und World of Games lassen die Herzen von Gamerinnen und Fans gleichwohl schneller schlagen. Und das Swiss Space Museum bringt sowohl interaktive Ausstellungen als auch ein dreitägiges Bühnenprogramm mit Wissenschaftlerinnen und Raumfahrt-Experten ans Festival. Weitere Festival-Highlights werden in den kommenden Wochen angekündigt.

Der renommierte Illustrator Ingo Römling designte das Visual 2026

Ingo Römling ist erfolgreicher Grafiker, Comic- und Cartoonzeichner sowie Cover-Illustrator für Plattenfirmen wie Sony, BMG und Napalm Records. Für den Splitter Verlag arbeitet er an "Malcolm Max", für Panini an diversen Star Wars Comics, und kürzlich erschien seine neue Serie «Metropolia» mit Fred Duval. Mit seinem detailreichen Stil prägt er das Visual des Festivals.

Tickets fürs Festival sind im Vorverkauf nur via Ticketcorner erhältlich. Die Veranstaltenden empfehlen, Tickets direkt über Ticketcorner und nicht über Wiederverkaufsplattformen zu erwerben.