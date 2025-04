Fantasy Basel 2025: Stars kommen nach Basel

Neben "Star Trek: Picard"-Star Ed Speleers, Fantasy-Schauspieler Graham McTavish und Vanessa Rubio aus "Cobra Kai" ist auch die Spongebob Schwammkopf-Stimme Santiago Ziesmer an die Fantasy Basel – The Swiss Comic Con eingeladen. Am grössten Festival der Schweiz für Popkultur, Cosplay und Gaming sind vom 29. - 31. Mai in den Hallen der Messe Basel viele weitere Stars aus der Film-, Serien- und Youtube-Welt anzutreffen.

Schauspieler Edward Speleers reist aus England an die Fantasy Basel. Er ist bekannt für seine Hauptrolle in der Verfilmung des Fantasy-Klassikers "Eragon" von Christopher Paolini, war jedoch auch als Jack Crusher in der Serie "Star Trek: Picard" und Jimmy Kent in der historischen Serie "Downtown Abbey" zu sehen. Ebenfalls bestätigt ist Vanessa Rubio, die für ihre Rolle als Carmen Diaz in der Comedy- und Martial-Arts-Serie "Cobra Kai" Bekanntheit erlangte. Mit Graham McTavish, bekannt aus "Der Hobbit", "Outlander" und "House of the Dragon", ist am Festival ein weiterer grosser Name aus der Film- und Serienwelt anwesend. Alle drei erzählen an der Schweizer Comic Con von ihrer Arbeit in der Filmwelt und stehen für Fotos und Autogramme zur Verfügung.

Weitere bekannte Stimmen aus "Dragon Ball" und "Arcane" Auch dieses Jahr sind bekannte Synchronsprecher & Sprecherinnen zu Gast an der FaBa. Mit Santiago Ziesmer, der Synchronstimme des allseits geliebten "Spongebob Schwammkopf", konnte in diesem Jahr ein Gast für das Festival gewonnen werden, der fest in der Popkultur verankert ist. Anime-Enthusiasten dürfen sich über die Synchronsprecher und -sprecherinnen Tommy Morgenstern ("Dragon Ball"), Nicola Grupe-Arnoldi ("Pokémon"), Amadeus Strobl ("My Hero Academia") sowie Daniel Schlauch ("One Piece") freuen. Zudem ist mit Katy Townsend die Stimme von Maddie in der erfolgreichen Netflix-Serie "Arcane" und Cait in "Fallout 4" zum Festival eingeladen.

Streamingstars und Creators treffen

Mit ihren Synchronisationen und Animationen hat Coldmirror eine ganze Generation geprägt und gehört zu den Pionieren der deutschen Youtube-Szene. Auch Dima, der damals mit "Die Aussenseiter" auf YouTube durchstartete, zählt zu den Urgesteinen der beliebten Videoplattform. Ifas_core streamt hauptberuflich Variety-Content auf Twitch, ist zugleich aber auch Metalcore-Sängerin und Carina Pusch ist neben ihrer Tätigkeit als Streamerin auch als Makeup-Artistin bekannt. Raafey teilt seine Leidenschaft für Anime mit seiner Community, zu der über 1.2 Millionen Follower zählen. Auch Domtendo und Hiro vom Kanal "Einfach Japanisch" zählen wieder zum Festival-Line-up.

Alle Gäste werden auf den Festivalbühnen über ihre kreative Arbeit sprechen und treten in Foto- und Autogrammstunden mit ihren Fans und der Community in Kontakt.

20% Rabatt auf das ÖV-Ticket

Fans und Besucher, die mit dem Öffentlichen Verkehr ans Festival reisen, vermeiden nicht nur Stress und Parkplatzsorgen: mit dem Rail Away Angebot erhalten Anreisende mit der SBB 20% Rabatt auf die An- und Rückfahrt mit dem ÖV. Weitere Infos zum Angebot.