Fantasy Basel 2026: Neue Yummy Scrummy Stage

Popkultur erobert längst nicht mehr nur Bücher, Bildschirme und Bühnen, sondern auch die Küchen: An der diesjährigen Fantasy Basel – The Swiss Comic Con wird die Yummy Scrummy Stage zum Treffpunkt für Foodies, Nerds und Genussliebhaber gleichermassen. Zwischen Anime-Torten, vegetarischen Rezepten, Matcha-Kreationen und Sterneküche zeigt sich, wie eng Kulinarik und Popkultur heute mit einander verbunden sind.

Das abwechslungsreiche Programm verbindet kulinarische Trends mit kreativen Showformaten und hochkarätigen Gästen. Von französischer Pâtisserie und japanischer Teekultur über nachhaltige Küche bis hin zu galaktischen Backshows bietet die Bühne ein multisensorisches Erlebnis für alle Altersgruppen.

Foodtrends mit Starbesetzung

Ein besonderes Highlight ist der Auftritt von Pascal Steffen, Küchenchef und Inhaber des Restaurants roots in Basel. Der mit zwei Michelin-Sternen, 18 Gault-Millau-Punkten und dem Titel "Green Chef of the Year 2026" ausgezeichnete Koch präsentiert seine moderne, gemüsezentrierte Küche und zeigt, wie Nachhaltigkeit und Spitzenkulinarik Hand in Hand gehen.

Mit Esther Kern ist zudem eine der prägendsten Stimmen der pflanzenbasierten Küche und Begründerin einer neuen Kochbewegung vertreten. In der nach ihren Besteller-Büchern benannte Show "Leaf to Root & Taste Not Waste" demonstriert sie gemeinsam mit Koch Dennis Mertens, wie aus vermeintlichen Resten kreative Gerichte entstehen.

Auch die Schweizer Medienlandschaft ist präsent: Pablo Vögtli von SRF Bounce bringt mit "Trap Kitchen Live" urbanen Lifestyle und Kochkunst auf die Bühne.

Von Globi bis Galaxis: Unterhaltung für Gross und Klein

Am Freitag ist Familientag: Kultfigur Globi sorgt gemeinsam mit Kochbuchautorin und Rezeptentwicklerin Dorrit Türck für ein interaktives Erlebnis. Mit kindgerechten, vegetarischen Rezepten lädt die Show zum Mitmachen, Probieren und Geniessen ein.

Für aussergewöhnliche Unterhaltung am Samstag sorgt die 501st Legion Swiss Garrison mit der ersten imperialen Kochshow: Unter dem Motto "Galaktische Wookie Cookies" tauschen Sturmtruppen ihre Rüstungen gegen Kochutensilien und lassen das Publikum Geschmäcker aus dem StarWars-Universum geniessen.

**Zusätzlich ist das Publikum eingeladen, sich aktiv einzubringen: an der Fantasy-Rezeptwand neben der Bühne können Besucherinnen und Besucher ihre Lieblingsrezepte mit der Community teilen und gleichzeitig neue Gerichte, Snacks und Menüs entdecken.

Internationale Küche und kreative Fusionen

Die Yummy Scrummy Stage greift aktuelle Food-Trends aus aller Welt auf. Die japanische Köchin und Absolventin der «Tokyo Sushi Academy» Sushi Yoko bringt Matcha und Mochi näher, während Sara Hochuli vom Café und Teehaus Miyuko französische Pâtisserie mit japanischer Teekultur verbindet.

Ein weiteres Highlight ist die Dumpling-Show mit Food-Creatorin Jessica Manurung, bekannt bei über 20'000 Followern auf Instagram mit ihrer Plattform «basel_eats», und dem Basler Restaurant Peng Dumplings, die gemeinsam die Kunst des Faltens asiatischer Teigtaschen präsentieren.

Genuss als Erlebniswelt

Die Yummy Scrummy Stage steht für eine zeitgemässe Esskultur, in der Nachhaltigkeit, Kreativität und kulturelle Vielfalt im Mittelpunkt stehen. Natürlich darf auch der Spass-Faktor nicht fehlen. Die Bühne lädt dazu ein, neue Rezepte zu teilen und die Freude am Kochen gemeinsam auszuleben.

Und wem beim Zuschauen der Magen knurrt, der kann an den diversen Street-Food-Ständen am Festival Köstlichkeiten aus aller Welt geniessen.

Freitag ist Familientag

Das Festival lädt am Freitag, 15. Mai, zum Family Day ein und bietet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Jugendliche bis zum 16. Geburtstag profitieren in Begleitung einer erwachsenen Person von einem reduzierten Eintrittspreis, Kinder bis zum 9. Geburtstag erhalten an allen Tagen freien Eintritt.