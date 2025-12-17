Fantasy Life i: Die Zeitdiebin: Gratis-DLC angekündigt

Level-5 hat eine kostenlose Erweiterung für "Fantasy Life i: Die Zeitdiebin" in Aussicht gestellt. Diese hört auf den Namen "The Sinister Broker Bazario's Schemes" und soll pünktlich zu Weihnachten verfügbar sein.

Die Geschichte der kommenden Erweiterung für "Fantasy Life i: Die Zeitdiebin" spielt in Ginormosia, das eine mysteriöse Verwandlung durchläuft. Im Mittelpunkt steht Bazario, ein neuer Charakter, dessen beunruhigendes Grinsen unzählige Geheimnisse zu verbergen scheint.

Als ein seltsam vertrautes Juwel zu leuchten beginnt, verlagert sich die Handlung nach Ginormosia, das nun von einer düsteren und bedrohlicheren Atmosphäre umhüllt ist. Wir können uns inhaltlich auf Kämpfe gegen neue Monster, das Auftauchen eines mysteriösen, Rauch speienden Artefakts und die Entdeckung brandneuer Ausrüstungsgegenstände und Reittiere freuen.

"Fantasy Life i: Die Zeitdiebin" erschien am 21. Mai für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch und den PC. Die Switch-2-Umsetzung folgte am 5. Juni.