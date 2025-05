Drei Gameplayvideos zu Fantasy Life i: Die Zeitdiebin

Level-5 hat mittlerweile drei neue Gameplayvideos zu "Fantasy Life i: Die Zeitdiebin" ins Netz gestellt. Diese solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns das Leben als Jäger, Ritter und Schmied in "Fantasy Life i: Die Zeitdiebin" vorgestellt. Einblicke in die Spielmechanik gibt es in diesem Zusammenhang ebenfalls zu sehen.

Bei "Fantasy Life i: Die Zeitdiebin" handelt es sich um den neuesten Teil der "Fantasy Life"-Reihe. Darin beginnen wir ein neues Leben auf einer verlassenen Insel, auf der wir Freunde finden, Gegenstände herstellen und seine eigene Stadt errichten kann. Das Abenteuer ermöglicht es, stets zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu reisen, um die Geheimnisse der Insel zu erkunden. Beliebte Charaktere aus der Serie kehren auch zurück, während wir die Insel im gewünschten Beruf oder Lebensstil erkunden.

"Fantasy Life i: Die Zeitdiebin" erscheint am 21. Mai für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.