Fantasy Life i: Die Zeitdiebin auch für iOS & Android

Level-5 hat "Fantasy Life i: Die Zeitdiebin" auch für iOS und Android in Aussicht gestellt. Erste Details zu den Umsetzungen hat man auch verraten.

Demnach wird "Fantasy Life i: Die Zeitdiebin" im Laufe des Sommers auch für iOS und Android veröffentlicht. Cross-Play- und Cross-Save-Funktionalität zu sämtlichen anderen Versionen wird geboten und alle bisherigen Updates sind ebenfalls an Bord. Einen Trailer zu den kommenden Umsetzungen gibt es schon jetzt zu sehen. Dieser legt nah, dass der Charme der Lebenssimulation auch auf den Mobilgeräten erhalten bleibt.

Pünktlich zu Weihnachten war mit "The Sinister Broker Bazario's Schemes" eine Gratis-Erweiterung für "Fantasy Life i: Die Zeitdiebin" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Fantasy Life i: Die Zeitdiebin" erschien am 21. Mai 2025 für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch und den PC. Die Switch-2-Umsetzung folgte am 5. Juni 2025.