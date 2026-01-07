Far Cry 3: Kommt bald ein 60-fps-Update?

Es könnte sein, dass wir uns bald über ein 60-fps-Update für "Far Cry 3" und "Far Cry 3: Blood Dragon" freuen können. Zumindest hat Ubisoft jetzt diesbezügliche Andeutungen gemacht.

Konkret reagierte Ubisoft nämlich bei X (ehemals Twitter) auf die Frage eines Spielers nach einem Performance-Update für "Far Cry 3" und "Far Cry 3 Blood Dragon" auf den aktuellen Konsolen. Dies ist natürlich noch weit von einer offiziellen Ankündigung entfernt, lässt aber eben hoffen.

Statt einer schriftlichen Antwort veröffentlichte Ubisoft dort ein Meme, welches eine Person zeigt, die sich die Hände reibt. Diese Geste wird allgemein als Zeichen von Vorfreude oder einer unmittelbar bevorstehenden Ankündigung verstanden. Warten wir's ab.

"Far Cry 3" erschien in PAL-Gefilden am 29. November 2012 für PS3, Xbox 360 und den PC. PS4 und Xbox One wurden am 26. Juni 2018 versorgt. "Far Cry 3 Blood Dragon" ist ebenfalls für diese Plattformen erhältlich.