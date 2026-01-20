Far Cry 3 Classic Edition bekommt 60-fps-Update

Inzwischen wurde hochoffiziell bestätigt, dass ein 60-fps-Update für die Classic Edition von "Far Cry 3" erscheinen wird. Bis zu dessen Release dauert es auch gar nicht mehr lange.

Demnach wird besagtes 60-fps-Update für die Classic Edition von "Far Cry 3" schon ab morgen verfügbar sein. Einen Trailer dazu gibt es sogar schon jetzt zu sehen. Dieser stimmt uns mehr als eine Minute lang mit sehenswerten In-Game-Sequenzen darauf ein.

Gerüchte über ein 60-fps-Update für die Classic Edition von "Far Cry 3" waren bereits Anfang des Monats aufgekommen. Damals hatte Ubisoft nämlich die entsprechende Anfrage eines Users mit einem vielsagenden Meme beantwortet. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Far Cry 3" erschien in PAL-Gefilden am 29. November 2012 für PS3, Xbox 360 und den PC. PS4 und Xbox One wurden am 26. Juni 2018 versorgt. "Far Cry 3 Blood Dragon" ist ebenfalls für diese Plattformen erhältlich.