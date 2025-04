PS5-Patch für Far Cry 4 veröffentlicht

Völlig aus dem Nichts hat Ubisoft Patch 1.08 für "Far Cry 4" veröffentlicht. Wir erfahren praktischerweise auch, was sich damit ändert.

Demnach kann "Far Cry 4" dank Patch 1.08 jetzt auch auf der PS5 mit 60 Bildern pro Sekunde genossen werden. Auf der Xbox Series X ist dieser FPS-Boost bereits seit 2021 enthalten.

In "Far Cry 4" sind wir Ajay Ghale und reisen nach Kyrat, um den letzten Willen unserer Mutter zu erfüllen und finden uns plötzlich in den Fängen eines Bürgerkrieges, dessen Ziel es ist, das unterdrückende Regime des Diktators und selbst ernannten Königs Pagan Min zu stürzen. Wir entdecken und navigieren uns durch eine gewaltige offene Welt voller Unvorhersehbarkeiten, die an jeder Ecke lauern.

"Far Cry 4" ist seit 18. November 2014 für PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One und den PC erhältlich.