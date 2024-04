Bösewichte haben schon immer eine entscheidende Rolle in der “Far Cry”-Reihe gespielt. Sie bereicherten die Welt der Videospiele bereits mit zahlreichen ikonischen Figuren. Für “Far Cry 6” sicherte sich Ubisoft beispielsweise die Schauspieler Giancarlo Esposito sowie Michael Mando für "Far Cry 3" und einen "Far Cry 6"-DLC. Dass auch der sich in Entwicklung befindende Nachfolger eine Hollywood-Grösse für die Rolle des Antagonisten rekrutiert haben könnte, deutet der bekannte Ubisoft-Leaker und YouTuber ‘j0nathan’ an.

Der Leaker, der unter anderem mit Details zu "Assassin’s Creed: Mirage" ins Schwarze traf, deutet an, dass der "Oppenheimer"-Star Cillian Murphy in “Far Cry 7” mitwirken könnte. Die anderen Bilder dienen dazu, klarzustellen, dass es um den nächsten “Far Cry”-Titel geht. Die 72 Stunden beziehen sich wohl darauf, dass die Story des Spiels gerüchteweise einen Countdown aufweisen wird, der In-Game 72 Stunden und in Echtzeit 24 Stunden abzählt. Natürlich gibt es noch andere Interpretationsmöglichkeiten für den Tweet, beispielsweise, dass der Hauptcharakter Murphy heissen könnte.