Far Cry New Dawn bekommt 60 FPS für PlayStation 5 und Xbox Series

Ubisofts First-Person Shooter "Far Cry New Dawn" bekommt fast sechs Jahre nach Release ein 60 FPS Update für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Der Zeitpunkt ist gut gewählt, denn zum sechsjährigen Jubiläum am 04. Februar erscheint der Titel nämlich für den Game Pass. Die Ankündigung erfolgte ganz unspektakulär als 'Tweet' auf X:

Eigentlich wollte Ubisoft die Meldung ein bisschen grösser herausbringen, aber dem stand ein technisches Hindernis im Wege. Um das 60 FPS auszurollen, hätte nämlich im Falle der Xbox Series vorher der FPS Boost vorübergehend ausgeschaltet werden müssen. Darüber hätten die Fans wiederum informiert werden müssen, was die Überraschung verdorben hätte.