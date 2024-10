Farmer's Dynasty 2 geht in den Early Access

Der unabhängige polnische Entwickler Umeo Studios und Publisher Toplitz Productions gaben bekannt, dass die Landwirtschafts-Simulation "Farmer’s Dynasty 2" am 5. Dezember 2024 in den Early Access starten wird.

Auf dem Fundament des erfolgreichen Vorgängers aus dem Jahr 2019 aufsetzend, können sowohl enthusiastische Anhänger von Landwirtschafts-Simulationen als auch Neueinsteiger in die immersive offene Welt abtauchen und das Landleben geniessen, wenn sie sich um ihr Anwesen kümmern und ein Vermächtnis aufbauen, das seinesgleichen sucht.

Dazu gehört auch, sich in die eingeschworene Gemeinschaft der Nachbarn einzufinden, wenn du dich nicht nur um deine Gebäude oder Felder kümmerst, sondern den Nachbarn hilfst, Freundschaften entwickelst und vielleicht sogar die Liebe deines Lebens findest. Vor dem malerischen Hintergrund einer mitteleuropäischen Landschaft bietet das landwirtschaftliche Abenteuer eine detaillierte lebendige Welt, die auch mit dynamischem Wetter und Jahreszeiten-Wechsel punktet.

"Farmer’s Dynasty 2" mischt den nostalgischen Charme der traditionellen Landwirtschaft mit den Annehmlichkeiten modernster Maschinen. Wenn du dich um dein Vieh oder deine Felder kümmerst, steht dir eine grosse Auswahl an Gerätschaften zur Verfügung, angefangen bei klassischen schwach motorisierten Traktoren einer vergangenen Zeit bis hin zu modernen Kraftpaketen mit 400 PS und mehr. Um Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz zu betonen, kannst du dich im Spiel auf althergebrachte Werkzeuge verlassen, um Gebäude oder Vehikel zu renovieren oder die Annehmlichkeiten moderner Technologie nutzen, um deinen Aufgaben nachzugehen.

Während dich diese lebendige, dynamische Welt gefangen nimmt, kannst du u.a. lang andauernde Beziehungen zur Dorfgemeinschaft aufbauen und pflegen, anderen Landwirten helfen, ihre Aufgaben zu erledigen, alte Maschinen wieder zum Leben erwecken oder dich sogar um Forstwirtschaft kümmern.

"Landwirtschafts-Simulationen haben in den letzten Jahren zunehmend an Beliebtheit gewonnen. In diesem dicht gedrängten Wettbewerbsumfeld schafft es Farmer’s Dynasty 2, seinen eigenen Weg zu gehen, indem es die beliebten Elemente des Vorgängers in jedem Bereich auf eine neue Stufe hebt. Der Titel bietet eine einzigartige Mischung traditioneller Landwirtschafts mit einem Generationen übergreifenden Familien-Aspekt, der Genre-Anhängern sowohl Spieltiefe als auch Abwechslung bietet."