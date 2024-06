Farmer's Dynasty 2: Neuer Trailer

Der polnische Entwickler Umeo Studios enthüllt neuen Trailer für "Farmer’s Dynasty 2", der die fünf wichtigsten Aktivitäten präsentiert, um in die ultimate Landwirtschafts-Simulation abtauchen zu können. Eingebettet in bildschöne mitteleuropäisch inspirierte Landschaften, bietet "Farmer’s Dynasty 2" eine fesselnde Mischung aus traditioneller sowie moderner Landwirtschaft. Mit diesem Video zeigen wir dir, wie du deine Felder bestellen kannst, deinen Hof mit moderner Technik optimierst, eine Gemeinschaft aufbaust und dein Familienerbe restaurierst.

Seit kurzem haben Landwirtschafts-Fans auf der ganzen Welt die Möglichkeit, mit der Steam Next Fest Demo einen Blick auf "Farmer’s Dynasty 2" zu werfen, dabei eine verlassene Farm mit Hilfe zahlreicher Rohstoffe sowie Werkzeugen in einen funktionierenden Hof zu verwandeln und sich auf ein Leben in der Natur vorzubereiten. Mit der Veröffentlichung des Spiels auf PC im Laufe des Jahres werden aufstrebende Landwirte die Möglichkeit haben, sowohl traditionelle als auch moderne Werkzeuge sowie Vehikel zu nutzen.

"Farmer’s Dynasty 2" ergänzt die Landwirtschafts-Simulation in einer offenen Welt um eine spannende Kampagne sowie eine breite Palette fesselnder Nebenaufgaben, an deren Ende die Erfüllung aller landwirtschaftlichen Träume steht.