Farmer's Dynasty 2: Neues Video

Der polnische Entwickler Umeo Studios enthüllte heute ihr neuestes Video zu "Farmer's Dynasty 2", das die Kunst des Ackerbaus in den Mittelpunkt stellt. Das neueste Video gibt euch einen Einblick, wie ihr eure gewählten Feldfrüchte vorbereiten und kultivieren könnt, während ihr in das Leben als Landwirt einsteigt. In "Farmer's Dynasty 2" stehen euch angehenden Landwirten sowohl traditionelle landwirtschaftliche Geräte als auch hochmoderne Maschinen zur Verfügung, die euch bei der Arbeit unterstützen - vom Pflügen der Felder über die Ernte bis hin zum Transport der Ernte zum Markt.

Holt euch die Demo im Zuge des Steam Next Fest und lernt die Verwendung verschiedener Ressourcen, Werkzeuge und Maschinen kennen, um eure Felder zu bestellen und euren Hof zu einer funktionierenden landwirtschaftlichen Einheit zu machen. Schnuppert in das Leben eines Landwirts hinein - jetzt habt ihr die Chance dazu!

"Farmer's Dynasty 2" bietet eine Open-World-Farming-Simulation mit einer spannenden Hauptkampagne und einer Reihe von fesselnden Nebenquests, in denen ihr lebt, baut und wirtschaftet, um den Traum vom Leben am Land zu verwirklichen.