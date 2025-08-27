Farmer’s Dynasty 2: Neuer Trailer

Nach einer überraschenden Stippvisite von "Farmer’s Dynasty 2" auf der gamescom freut sich das unabhängige Entwicklerteam UMEO Studios über die gemeinsame Ankündigung, dass die Tore zum Leben auf dem Land in zwei markanten Zeitperioden im Frühjahr 2026 geöffnet werden.

Nachdem die treue Fangemeinde angesichts des vergleichsweise langen Zeitraums ohne Neuigkeiten etwas nervös wurde, kann angesichts des weitreichenden Fortschritts, den "Farmer’s Dynasty 2" in der Zwischenzeit gemacht hat, Entwarnung gegeben werden.

"Dank der anhaltenden Unterstützung der Community waren wir in der Lage, bereits eine Menge des bislang gesammelten Feedbacks in den Entwicklungsprozess einfliessen zu lassen. Wir freuen uns, euch mehr in den kommenden Wochen und Monaten zeigen zu können. Wenn ihr den Vorgänger oder Landwirtschafts-Spiele im Allgemeinen in euer Herz geschlossen habt, werdet ihr die interaktive offene Welt lieben, die wir für euch vorbereiten."

Robin Gibbels, Head of Producing von Toplitz Productions

Um die Rückkehr des Fan-Lieblings aus der "Dynasty-"Serie zu feiern, wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der einen Ausblick auf einige der motivierenden Spielelemente sowie die malerischen Landstriche gibt, die ab Anfang 2026 im Early Access auf PC auf aufstrebende Landwirte warten.