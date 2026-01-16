Farming Camp vorgestellt

Publisher Soedesco und Entwickler Innerfire Studios kündigen "Farming Camp" für PS5, Xbox Series X, Switch und PC an. Bewegte Bilder gibt es in Form eines Trailers auch zu sehen.

"Farming Camp" erzählt uns von Alessandra, einer jungen Nachwuchskraft, die ihre ersten Schritte im Evertree Farming Camp unternimmt und zusammen mit zwei weiteren Farmhelfern eine kleine Anlage bewirtschaftet. Der Titel kombiniert dabei klassisches Ressourcenmanagement mit erzählerischen Momenten und zeigt den Alltag einer lebhaften Campgemeinschaft.

Alessandra übernimmt darin Aufgaben, koordiniert ihre Gefährten und sammelt Punkte, um den internen Wettbewerb der Farmteams am Ende für sich zu entscheiden. Zwischen Übungen, Kursen und kleineren Herausforderungen entwickelt sich ein steter Wechsel aus Arbeit, Teamabsprachen und humorvollen Szenen, die das Campleben prägen.

Die handgezeichnete 2D-Top-Down-Welt liefert dabei den passenden Rahmen, in dem Felder bestellt, Tiere versorgt und Fische gefangen werden. Ergänzend lockern zudem kurze Minispiele den Ablauf auf, etwa beim Holz hacken oder dem Zubereiten von Mahlzeiten. Diese Mischung aus Organisation, Erkundung und spielerischen Einlagen verleiht dem Adventure einen abwechslungsreichen und zugänglichen Charakter.

"Farming Camp" hat noch keinen Releasetermin.