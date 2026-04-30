Farthest Frontier: Cats & Dogs

Crate Entertainment hat eine Ergänzung für "Farthest Frontier" vorgestellt: Haustiere. Am 14. Mai erscheint "Cats & Dogs" als erster DLC und bringt sowohl tierische Begleiter als auch tierische Kämpfer in den mittelalterlichen City-Builder.

Könnt ihr den Hund streicheln? Auf jeden Fall.

Ihr werdet Siedlungen gründen können, die entweder einen Hund oder eine Katze beinhalten, die mit den Siedlern durch die Wildnis gereist sind. Zusätzlich könnt ihr Zwinger kaufen, um mehrere Variationen zu züchten und der Stadt hinzuzufügen. Diese neuen Begleiter erweitern das Erlebnis um weitere Ebenen. Katzen streifen durch die Siedlungen und halten die Rattenpopulationen unter Kontrolle, während Hunde Aufgaben wie den Schutz von Jägern übernehmen oder Ernten und Vieh vor den neu hinzugefügten Füchsen und Murmeltieren verteidigen.

"Wie in historischen Zeiten bieten Katzen und Hunde wichtige Dienste, von der Schädlingsbekämpfung bis zum Schutz. Katzen helfen dabei, Ratten in Schach zu halten, während Hunde gegen das Trio aus Murmeltieren, Füchsen und Rehen kämpfen, die eure Ernten und Hühnerställe verwüsten wollen. Sie bereichern eure Stadt auch mit einer neuen Ebene an Leben, bieten den Dorfbewohnern Gesellschaft und sorgen mit einer Reihe von animierten Interaktionen für Unterhaltung, darunter Bauchkraulen, Tricks und natürlich das Geschäftverrichten. Auch wenn es auf dem Papier wie eine kleine Ergänzung aussieht, bringen Haustiere eine Dimension von Leben und Aktivität in die Städte, die man gerne beobachtet."

Arthur Bruno, CEO und Creative Director von Crate Entertainment

Der "Cats & Dogs"-DLC erscheint am 14. Mai, um eurer Siedlung neuen Charme zu verleihen und sie mit neuen Aktivitäten zu beleben, egal ob ihr neu anfangt oder erfahrene Erkunder der Wildnis seid: - Tierische Begleiter züchten – Kauft Hunde und Katzen am Handelsposten, um sie in euren Zwingern zu züchten, mit 18 verschiedenen möglichen Variationen. Jede neue Siedlung beginnt mit einem Hunde- oder Katzenbegleiter. - Neue Gebäude – Baut Katzen- und Hundezwinger, um eure Haustiere zu füttern und zu pflegen, sowie eine Hundehütte, um eure tierischen Begleiter optimal in der Nähe eurer Ernten und eures Viehs zu positionieren. - Neue Bedrohungen – Murmeltiere können Getreidefelder befallen und Erträge vernichten, während Füchse Jagd auf hilflose Hühner machen. - Neue Dekorationen – Verschönert eure Siedlung mit dem neuen Heckengarten, dem Formschnittgarten und dem Spalier, jeweils in mehreren Varianten.

Neuerungen in Version 1.1 – Rasterloser Baumodus, geführte Reise mit Zielen für neue Siedler, neues Gebäudeverwaltungstool zur gleichzeitigen Verwaltung mehrerer Strukturen und mehr.

Bauen, Verbessern & Voranschreiten: Errichtet über 190 verschiedene Gebäude, während ihr eure Stadt von einer jungen Siedlung zu einer Stadt ausbaut. Euer Stadtzentrum und eure Häuser werden durch mehrere Baustufen aufsteigen, wenn der Wohlstand und die Attraktivität eurer Stadt zunehmen und Fortschritte in einem Tech-Baum mit über 140 Punkten erzielt werden. Verbessert Produktionsgebäude, um die Effizienz zu steigern und die Herstellung fortgeschrittener Gegenstände zu ermöglichen. Baut einen Tempel und passt den Glauben eures Volkes mit entdeckbaren Relikten an.

Detailliertes Landwirtschaftssystem: Wählt strategisch aus 12 Nutzpflanzen mit einzigartigen Wachstumsmerkmalen aus und konfiguriert Fruchtfolgen, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten, Hitze- und Frostschäden zu vermeiden und die Ansammlung von Krankheiten zu verhindern. Kultiviert eure Felder im Laufe der Zeit, indem ihr Unkraut und Steine entfernt, die Fruchtbarkeit erhöht und die Bodenmischung anpasst, um eine maximale Pflanzenproduktion zu erreichen und eure wachsende Bevölkerung zu ernähren.

Fortgeschrittene Stadtsimulation: Die Dorfbewohner leben ihr Leben aktiv und führen ihre Aufgaben in Echtzeit aus. Entwickelt Strassen, baut Transportwagen und legt Produktions- und Lagerlimits fest, um Verderb zu reduzieren und den effizienten Warenfluss in eurer Siedlung zu erleichtern.

Zufällig generierte Karten: Kein Spieldurchgang gleicht dem anderen, dank komplett zufälliger Geländegenerierung und Ressourcenverteilung. Biome und Kartenthemen erhöhen den Wiederspielwert, wobei extremere Karten zu deutlichen Herausforderungen führen. Die Steuerung erlaubt es euch, die Menge an Wasser oder Bergen festzulegen, bis hin zu der Frage, welche Ressourcen auf der Karte generiert werden können.

Idyllisch bis brutal: Vollständig anpassbare Schwierigkeitsoptionen (einschliesslich eines Pazifistenmodus) ermöglichen es euch, Funktionen wie Invasoren, Krankheiten und Kämpfe für ein ruhigeres Erlebnis auszuschalten oder den Schwierigkeitsgrad zu maximieren, um euer Können als Städtebauer zu testen.

Alte Krankheiten: Sauberes Trinkwasser, ordnungsgemässe Abfallentsorgung, gesunde Ernährung für eure Dorfbewohner und sogar angemessene Kleidung helfen dabei, die Vielfalt an Krankheiten und Leiden zu bekämpfen, die das Mittelalter plagten.

Invasoren abwehren: Entwickelt euch von Holzpalisaden zu Steinmauern, baut Türme, Kasernen und Ställe und rekrutiert und rüstet Soldaten zur Verteidigung eurer Stadt aus, wenn euer steigender Wohlstand die Aufmerksamkeit von Räubern und fremden Armeen auf sich zieht, die nach Plünderung suchen.

Volle Mod-Unterstützung: Nutzt kostenlose Unity-Entwicklungstools und die Steam Workshop-Integration, um das Spiel an euren Spielstil anzupassen.