Fast & Furious: Arcade Edition angekündigt

GameMill Entertainment und Cradle Games kündigen "Fast & Furious: Arcade Edition" an. Einen konkreten Releasetermin dafür nennt man simultan auch.

Hier wird uns "Fast & Furious: Arcade Edition" schonmal fast eine Minute lang in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei bleiben vor allem die flotte Renn-Action und der treibende Soundtrack längerfristiger im Gedächtnis.

"Fast & Furious: Arcade Edition" bringt nämlich das rasante Arcade-Renngefühl direkt auf die Konsole. Wir steuern darin legendäre Fahrzeuge wie Dodge Charger, Corvette Z06 oder Ford GT über die Strecken des Originals, welche voller Zerstörungsmöglichkeiten, alternativer Routen und versteckter Abkürzungen stecken. Dezente Erinnerungen an Titel wie "Burnout Revenge" werden dabei wach.

Neben klassischen Rennen warten darin spektakuläre Missionen, wie etwa das Abfangen einer Rakete in den Schweizer Alpen oder das Stoppen eines Flugzeugs in Hongkong. Dynamische Drifts, Nitro-Boosts und präzises Fahrverhalten sorgen dabei für packende Action. Im lokalen Split-Screen können zudem zwei Fahrer gleichzeitig antreten und sich in intensiven Duellen messen. Individuelle Lackierungen verleihen jedem Wagen desweiteren eine persönliche Note, während abwechslungsreiche Kulissen und fordernde Strecken das Erlebnis abrunden.

"Fast & Furious: Arcade Edition" erscheint am 24. Oktober für PS5, Xbox Series X und Switch.