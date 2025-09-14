Das japanische Entwicklerstudio Koei Tecom und Team Ninja haben auf der September Nintendo Direct "Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake" angekündigt. Erscheinen soll das Remake des 2003 erschienenen Titels 2026 nicht nur für Nintendo Switch 2, aber auch für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. "Fatal Frame" ist weniger bekannt als die klassischen "Resident Evil"-Spiele, erfreut sich jedoch unter Fans grosse Beliebtheit und wird gerne als "verstecktes Juwel"/"Hidden Gem" bezeichnet. Der letzte Ableger der Hauptreihe erschien 2014 mit "Fatal Frame: Maiden of Black Water".

Über Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake

"Das vollständige Remake der Fortsetzung der Reihe FATAL FRAME (PROJECT ZERO), die ursprünglich 2003 veröffentlicht wurde, hat den Titel FATAL FRAME / PROJECT ZERO II: Crimson Butterfly. Dieses Horror-Abenteuerspiel im japanischen Stil folgt Zwillingsschwestern, die sich in einem verlassenen Dorf verlaufen, das von rachsüchtigen Geistern heimgesucht wird. Mit der Camera Obscura, einem Gerät, das das Unmögliche erkennen und hermetisch einschliessen kann, bekämpfen sie im Verlauf der Geschichte die Geister. Dieser Titel wurde komplett überarbeitet und alle Elemente, von der Grafik bis zum Audio und den Schlüssel-Gameplay-Systemen und der Steuerungen wurden verbessert. Die charakteristische Camera-Obscura-Mechanik, die genutzt wird, um Geister zu erkennen und abzuwehren, bleibt eine wichtige Funktion und bietet nun umfangreicheres und fesselnderes Gameplay sowohl bei der Erkundung als auch im Kampf. Zusätzlich bietet die neue Mechanik „Mayu an der Hand nehmen“ einen innigen Aspekt, durch den du die tiefe Verbundenheit zwischen den Schwester stärker als je zuvor erleben kannst.

Die Geschichte

Die Zwillingsschwestern Mio und Mayu Amakura besuchen einen Bach, an den sie sich aus ihrer Kindheit erinnern. Das Gebiet soll bald durch eine Staumauer geflutet werden. Während Mio in Erinnerungen schwelgt, folgt ihre ältere Schwester Mayu neugierig einem karmesinroten Schmetterling, der sie zu dem berüchtigten Dorf führt, das auf keiner Karte mehr verzeichnet ist. Es ist ein Dorf rachsüchtiger Geister, die die Zwillinge jagen, die ihrem Ritual entkommen sind. Ein Dorf der niemals endenden Nacht. Während Mio versucht, Mayu zu finden und mit ihr aus dem Dorf zu fliehen, wiederholt sie mit ihren Handlungen unwissentlich den Schrecken der Vergangenheit. Tief im Dorf verborgen entdeckt Mio die Wahrheit hinter dem „verbotenen Ritual, das niemand jemals beobachten darf“."