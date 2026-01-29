Fatal Frame II Crimson Butterfly Remake: Demo angekündigt

Koei-Tecmo hat eine spielbare Demo von "Fatal Frame II Crimson Butterfly Remake" in Aussicht gestellt. Einen konkreten Termin dafür gibt es auch schon.

Der spielbare Appetithappen zu "Fatal Frame II Crimson Butterfly Remake" wird demnach ab 5. März für sämtliche Plattformen verfügbar sein. Weitere Details dazu liegen noch nicht vor, werden aber sicher noch folgen. So ist etwa bisher auch unklar, ob wir den darin erzielten Fortschritt in die spätere Vollversion übernehmen können.

Gestern war ein ausführlicher Übersichtstrailer zu "Fatal Frame II Crimson Butterfly Remake" veröffentlicht worden. Unsere Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Fatal Frame II Crimson Butterfly Remake" erscheint am 12. März für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.