Publisher Koei-Tecmo und Entwickler Team Ninja haben beim gestrigen State of Play einen Erscheinungstermin für "Fatal Frame II Crimson Butterfly Remake" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis März gedulden.

Konkret ist "Fatal Frame II Crimson Butterfly Remake" ab 12. März 2026 erhältlich. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X, Switch 2 und der PC angegeben.

Dazu gibt es einen neuen Release Date Trailer zu "Fatal Frame II Crimson Butterfly Remake" zu sehen. Dieser stimmt uns über eineinhalb Minuten lang auf den Horrortitel ein und betont vor allem noch einmal dessen grundsätzlichen Wesenszüge. Nicht nur Genrefans sollten hier auf ihre Kosten kommen.

Die grafischen Verbesserungen in "Fatal Frame II Crimson Butterfly Remake" bieten ein höheres Mass an Detailtreue mit verfeinerten Texturen, eindrucksvollen Licht- und Schattenkontrasten und schaffen so eine noch realistischere Atmosphäre als je zuvor. Der Sound wurde zudem überarbeitet und bietet nun räumliches Audio, das nus tief in die Handlung eintauchen lässt und ein authentischeres Erlebnis ermöglicht. Wir werden nicht nur die Anwesenheit von Geistern intensiver hören und spüren, sondern die Geister werden auch dann auftauchen, wenn man sie am wenigsten erwartet. Wir müssen schnell reagieren, um diesen Angriffen zu entkommen. Gelingt nus dies nicht, erleiden wir Willenskraftschaden, was direkt zu intensiven Kämpfen führt.

Die Spielmechanik der Camera Obscura, ein charakteristisches Merkmal der Reihe, wurde auch überarbeitet, um ein intensiveres Erlebnis während des Kampfes und der Erkundung zu bieten. Wir können Geister weiterhin durch Fotos angreifen, aber wenn es ihnen gelingt, den Fokuspunkt auf ihr Ziel auszurichten, verursachen sie mehr Schaden. Wenn der verursachte Schaden einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, können wir dann den Shutter-Chance-Zustand aktivieren, in dem sie innerhalb kurzer Zeit mit einem einzigen Bild erheblichen Schaden anrichten können – daher ist es entscheidend, präzise zu sein und den richtigen Zeitpunkt für ihre Aufnahme zu wählen.

"Fatal Frame II Crimson Butterfly Remake" war im September im Rahmen einer Direct-Episode vorgestellt worden.