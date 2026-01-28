Fatal Frame II Crimson Butterfly Remake: Schicker Übersichtstrailer

Publisher Koei-Tecmo und Entwickler Team Ninja haben einen neuen Übersichtstrailer zu "Fatal Frame II Crimson Butterfly Remake" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast zwei Minuten lang gezeigt, was von "Fatal Frame II Crimson Butterfly Remake" zu erwarten ist. Dabei erklärt man etwa das Gameplay-Grundgerüst, zeigt aber auch atmosphärische Sequenzen aus dem Spiel. Die Sound-Untermalung ist zwar eher subtil, wird aber sehr effektiv eingesetzt.

Der Erscheinungstermin von "Fatal Frame II Crimson Butterfly Remake" war bereits im vergangenen November bei einem State of Play verkündet worden. In diesem Zusammenhang wurde auch ein packender Release Date Trailer gezeigt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Fatal Frame II Crimson Butterfly Remake" erscheint am 12. März für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.