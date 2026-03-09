Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake: Erster Blick auf die Technik

Ein detailliertes Video erlaubt jetzt einen ersten Blick auf die technische Seite von "Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake". Grundlage dafür ist eine spielbare Demo des Horrortitels.

Hier zeigt sich im direkten Vergleich der einzelnen Version von "Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake", dass offenbar noch technische Baustellen bestehen. So ist eigentlich eine Bildrate von 30 fps auf PS5, Xbox Series X, Switch 2 und PC geplant. In der Demo schwankt die Bildrate aber merklich, wodurch das Spielerlebnis uneinheitlich erscheint. Das Remake bietet zudem aktuell nur einen einzigen Darstellungsmodus ohne separate Performance- oder Auflösungsoptionen.

Die Analyse hebt auch Unterschiede in der grafischen Darstellung zwischen den Plattformen hervor: Die Xbox Series S und die Switch 2 zeigen etwa deutliche Reduktionen bei der Grafik, zum Beispiel bei der Dichte von Vegetation und der Schattenqualität. Die Switch 2 liegt in dieser Analyse minimal hinter den leistungsstärkeren Systemen zurück.

"Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake" erscheint am 12. März für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.