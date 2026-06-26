Fatal Frame II Remake X Silent Hill f

Konami kündigt eine Kooperation zwischen "Silent Hill f" und dem japanischen Horror-Adventure "Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake" von Koei Tecmo an. Das neue Update fügt dem Spiel kosmetische Inhalte im Stil von "Crimson Butterfly" hinzu.

Der DLC enthält kosmetische Inhalte, mit denen Spielende das Aussehen von Hinako verändern können, inspiriert von Mio Amakura, der Protagonistin aus "Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake". Ihr könnt so die Geschichte von "Silent Hill f" erleben und gleichzeitig die enge Verbundenheit der Zwillingsschwestern spüren, die sich in "Fatal Frame II" in ein verlassenes und von Rachegeistern heimgesuchtes Dorf verirren.

Die kosmetischen "Crimson Butterfly"-Inhalte stehen allen Spielern zur Verfügung, die "Silent Hill f" besitzen und das Spiel auf Patch 1.20 oder höher aktualisiert haben.

Der DLC ist ein zusätzlicher Inhalt, mit dem ihr das Aussehen von Hinako verändern können. Er enthält keine neuen Szenarien, zusätzliche Levels oder weiteren Spielmodi.