Fatal Run 2089 angekündigt

Publisher Atari und Entwickler MNSTR Studio kündigen "Fatal Run 2089" an. Einen ersten Trailer hat man natürlich ebenfalls im Gepäck.

Hier werden wir knapp eine Minute lang auf "Fatal Run 2089" eingestimmt. Dabei sind einige flotte Sequenzen zu sehen.

In "Fatal Run 2089" schlüpfen wir in die Rolle eines Fahrers, der sich einer Gruppe von Wissenschaftlern, den sogenannten "Engineers", anschliesst. Diese Gruppe hat die Aufgabe, fortschrittliche Geräte, die sogenannten ARCs, mit sich zu transportieren, um die durch eine Kometenkollision verseuchte Atmosphäre zu säubern. Die Handlung spielt dabei in einer zerstörten Welt, die von Fraktionen wilder Ödlandkrieger beherrscht wird, welche den Fortgang der "Engineers" zu verhindern versuchen.

"Fatal Run 2089" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.