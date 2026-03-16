Fate/EXTRA Record verschoben

Type-Moon gibt bekannt, dass sich der Release von "Fate/EXTRA Record" nach hinten verschiebt. Eigentlich sollte der Titel irgendwann im Frühjahr veröffentlicht werden.

Ein neues Relleasefenster für "Fate/EXTRA Record" wird gleichzeitig leider nicht genannt. Hintergrund ist, dass Bandai Namco nicht mehr der Publisher des Spiels sein wird. Diese Entscheidung fiel nach Gesprächen zwischen der Muttergesellschaft Notes und Bandai Namco.

Das letzte Lebenszeichen von "Fate/EXTRA Record" hatte es im August 2022 gegeben, als uns ein Trailer einzelne Charaktere vorstellte. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Fate/EXTRA Record" ist für PS4, PS5, Switch und den PC in Entwicklung.