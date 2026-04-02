Fate: Reawakened: Erweiterung in Aussicht

Die beiden Publisher gamigo und WildTangent, sowie die Entwickler gamigo und Tableflip Entertainment haben eine Erweiterung für "Fate: Reawakened" vorgestellt. Ein Rekeasefenster für diese gibt es auch schon.

Demnach können wir uns irgendwann im Laufe des zweiten Quartals über den Prometheus-DLC für "Fate: Reawakened" freuen. Inspiriert von der griechischen Mythologie ergänzt dieser neue Begleiter, zwei Dungeons, Monster und eine weitere Stadt zum Erkunden.

Nach den Erfolgen früherer Schlachten glaubten die Spieler, sie könnten sich in der Ruhe nach dem Sturm ausruhen - bis Alethe, eine geheimnisvolle junge Frau, in den Tempel des Schicksals kam. Sie erzählt, wie Prometheus, eine Stadt, die früher von den Göttern gesegnet war, von diesen nun fast komplett verlassen wurde. Erebos, der Titan der Dunkelheit, hat die Welt danach ins Chaos gestürzt, indem er die Goldene Flamme gestohlen hat – ein verehrtes Geschenk der Götter, welches den Bewohnern der Stadt Wissen, Schutz und ewigen Wohlstand gewährte.

Über einen ersten Teaser-Trailer zum Prometheus-DLC für "Fate: Reawakened" freuen wir uns ebenfalls. Dieser stimmt uns 25 Sekunden lang mit Gameplay auf die Erweiterung ein.

"Fate: Reawakened" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, iOS, Android und den PC erhältlich.