Fatekeeper: Offizieller Gameplay-Trailer

Publisher THQ Nordic und Entwickler Paraglacia haben einen offiziellen Gameplay-Trailer zu "Fatekeeper" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast neun Minuten lang demonstriert, was spielerisch von "Fatekeeper" zu erwarten ist. Dabei zeigt man unter anderem dessen Spielwelt und wir werden zudem in einen sehenswerten Kampf verwickelt. Die musikalische Untermalung ist zwar eher unauffällig, passt aber perfekt dazu. Fans von Speilen wie "The Elder Scrolls V: Skyrim" sollten sich hier sofort heimisch fühlen.

"Fatekeeper" war im August beim diesjährigen THQ Nordic Digital Showcase enthüllt worden. Unsere damalige News dazu findet ihr an dieser Stelle.

"Fatekeeper" startet im Winter auf dem PC in den Early Access.