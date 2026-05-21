Fatekeeper: Der Release-Date-Trailer

Das Warten hat bald ein Ende: "Fatekeeper", entwickelt von gerade einmal 13 Personen beim deutschen Studio Paraglacial, startet am 2. Juni offiziell in den Early Access und lädt euch dazu ein, in eine düstere Welt einzutauchen und die weitere Entwicklung aktiv mitzugestalten.

Ab dem 2. Juni können Spieler die erste Early Access Version erleben. Während der weiteren Entwicklung sind kontinuierliche Updates und Verbesserungen geplant, die auf dem Feedback der Community basieren. Weitere Informationen zu kommenden Updates und Features werden in Kürze bekannt gegeben.