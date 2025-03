Remedy Entertainment hat einen neuen Gameplay-Trailer zu "FBC: Firebreak" ins Netz gestellt. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier wird uns nämlich über zwei Minuten lang demonstriert, was von "FBC: Firebreak" zu erwarten ist. In den mitunter ziemlich flotten Szenen kracht und scheppert es an allen Ecken und Enden.

"FBC: Firebreak" bietet Koop für drei Teilnehmer im Team, welche als schwer bewaffnete Ersthelfer in Notfällen gemeinsam gegen computergesteuerte Gegner antreten. Das FBC im Namen steht dabei übrigens für Federal Bureau of Control, das übernatürliche Bürogebäude aus dem Action-Adventure "Control".

"FBC: Firebreak" erscheint im Laufe des Sommers für PS5, Xbox Series X und den PC.