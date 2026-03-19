FBC: Firebreak bekommt letztes grosses Update

Remedy Entertainment hat jetzt das letzte grosse Update für "FBC: Firebreak" veröffentlicht. Wir erfahren gleichzeitig auch, was sich damit ändert.

Das finale Update für "FBC: Firebreak" hört demnach auf den Namen "Open House". Es ergänzt neue Arenen, nimmt diverse Gameplay-Anpassungen vor und fügt weitere zusätzliche Inhalte hinzu. Künftig sind keine neuen Erweiterungen für den Ego-Shooter geplant.

Remedy Entertainment betont jedoch, dass "FBC: Firebreak" weiterhin dauerhaft online verfügbar sein wird. Daran sollen auch die zuletzt sehr niedrigen Nutzerzahlen, vor allem auf dem PC, nichts ändern.

"FBC: Firebreak" erschien am 17. Juni 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC.