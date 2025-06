Patch für FBC: Firebreak verfügbar

Remedy Entertainment schraubt weiter an seinem "FBC: Firebreak". Jetzt ist Patch 1.2 dafür verfügbar.

Demnach wird "FBC: Firebreak" durch Patch 1.2 in grundlegenden Bereichen optimiert, etwa beim Gameplay oder beim Balancing und dem Spielfortschritt. Sämtliche Details dazu können wir in den englischen Patchnotes nachlesen. Remedy betont gleichzeitig, dass man die Kritik der Spieler vernommen habe und bereits eifrig an Verbesserungen arbeite.

"FBC: Firebreak" bietet Koop für drei Teilnehmer im Team, welche als schwer bewaffnete Ersthelfer in Notfällen gemeinsam gegen computergesteuerte Gegner antreten. Das FBC im Namen steht dabei übrigens für Federal Bureau of Control, das übernatürliche Bürogebäude aus dem Action-Adventure "Control".

"FBC: Firebreak" erschien am 17. Juni für PS5, Xbox Series X und den PC.