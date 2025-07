Update 1.003 für FBC: Firebreak erschienen

Remedy Entertainment hat mittlerweile Update 1.003 für "FBC: Firebreak" veröffentlicht. Was sich damit ändert, erfahren wir praktischerweise auch.

So ist Update 1.003 für "FBC: Firebreak" im Prinzip eine Art Vorbereitung auf Patch 1.3, der in der nächsten Woche verfügbar sein wird. Damit nimmt man nämlich schon tiefgreifende Veränderungen am Perk-System vor. Mit Update 1.3 wird dann die gesamte Ökonomie der Perks überarbeitet. Sämtliche Details dazu können wir an dieser Stelle nachlesen.

"FBC: Firebreak" bietet Koop für drei Teilnehmer im Team, welche als schwer bewaffnete Ersthelfer in Notfällen gemeinsam gegen computergesteuerte Gegner antreten. Das FBC im Namen steht dabei übrigens für Federal Bureau of Control, das übernatürliche Bürogebäude aus dem Action-Adventure "Control".

"FBC: Firebreak" erschien am 17. Juni für PS5, Xbox Series X und den PC.