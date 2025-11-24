FBC: Firebreak: Rogue Protocol-Update verschoben

Remedy Entertainment hat den Release des Rogue Protocol-Updates für "FBC: Firebreak" nach hinten verschoben. Als Entschädigung für die zusätzliche Wartezeit hat man neue Details zu besagtem Update verraten.

Neues Releasefenster für das Rogue Protocol-Update von "FBC: Firebreak" ist demnach der Januar 2026. Die zusätzlichen Wochen geben dem Team die Möglichkeit zur Optimierung, der Beseitigung von Fehlern und dem Finde d er richtigen Spielbalance. Letztlich soll sich die investierte Zeit für den Spieler ja lohnen.

Gleichzeitig hat man frische Details zu besagtem Rogue Protocol-Update für "FBC: Firebreak" verraten. Diese betreffen den darin enthaltenen Endless-Shift-Modus. Bei jedem Endless Shift werden wir mit unserem Team demnach in eine abgeschlossene Arena versetzt, in welcher die Wellen der Gegner mit jeder Runde schwieriger werden. Wir beginnen dabei immer nur mit dem Nötigsten, um zu kämpfen. Nach jeder Welle sammeln wir Corruption, einen seltsamen Rückstand, den besiegte Gegner hinterlassen. Besagte Energie kann zwischen den Runden ausgegeben werden, um mächtige Upgrades, Waffen und Verbesserungen freizuschalten, sodass wir bei jedem Durchlauf einen völlig neuen Build gestalten können.

"FBC: Firebreak" ist seit 17. Juni für PS5, Xbox Series X und PC erhältlich.