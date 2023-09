EA Sports FC Mobile: Deep-Dive

"EA Sports FC Mobile" wird am 26. September im App Store und im Play Store offiziell für Android- und iOS-Geräte veröffentlicht. Für bisherige Nutzer:innen ist "EA Sports FC Mobile" als kostenloses Update und ohne erneuten Spieldownload verfügbar.

Wer das Spiel vor dem 26. September herunterlädt, erhält "FC Mobile"-Founder-Status und kann Vorteile freischalten, darunter beim Launch spezielle Ingame-Profi-Items für "EA Sports FC Mobile". Hier gibt's mehr Infos dazu.

Wie bereits im August angekündigt, ist Vinicius Junior der Coverstar von "EA Sports FC Mobile". Die intuitive neue Spielsteuerung sorgt für ein intensives Spielerlebnis. Das Spiel bietet ein authentisches Fussballerlebnis auf Mobilgeräten und präsentiert mehr als 15.000 vollständig lizenzierte Profis, 650 Teams und über 30 Ligen, darunter die UEFA Champions League, die Premier League, die LALIGA EA SPORTS, die Bundesliga und viele andere.

Gameplay

EA Sports hat für neuartige Spielweisen und Fussballspass gesorgt und bahnbrechende Technologien entwickelt. Sie ermöglichen in "EA Sports FC Mobile" in jeder einzelnen Partie absolutes Next-Level-Gameplay. Hier sind ein paar Gameplay-Highlights, auf die sich Fans freuen können:

Impact-Steuerung: Es gibt erstmals auf Mobile den wuchtigen Powerschuss, den kraftvollen Harten Zweikampf und die Selbstvorlage.

Es gibt erstmals auf Mobile den wuchtigen Powerschuss, den kraftvollen Harten Zweikampf und die Selbstvorlage. Elite-Schusssystem: Schusskontext, Standards und überarbeitete Tornetzphysik-Animationen sorgen für neue Spieltiefe und Strategien.

Schusskontext, Standards und überarbeitete Tornetzphysik-Animationen sorgen für neue Spieltiefe und Strategien. Echte Persönlichkeiten: Noch stärkere Auswirkungen von Werten und authentische Star-Laufstile machen die Profis individueller als je zuvor.

Noch stärkere Auswirkungen von Werten und authentische Star-Laufstile machen die Profis individueller als je zuvor. Dynamisches Spieltempo: Das Gameplay wurde mit überarbeitetem Tempo und überarbeitetem Dribbling noch vielfältiger gestaltet. Das Spiel bietet nun eine optimierte Balance zwischen Dribbling und Abwehrspiel.

Das Gameplay wurde mit überarbeitetem Tempo und überarbeitetem Dribbling noch vielfältiger gestaltet. Das Spiel bietet nun eine optimierte Balance zwischen Dribbling und Abwehrspiel. Balancing und Problembehebungen: Das Balancing der Spezialbewegungen, der Flanken und der Kopfbälle, die Torhüter-KI und die Halbzeitende-Bedingungen wurden verbessert.

Grafik & Audio

"EA Sports FC Mobile" sorgt mit neuen Grafik- und Audio-Updates für einzigartige Fussball-Authentizität auf Mobilgeräten.

Das Spiel bietet umfangreiche Grafik-Upgrades, die ein intensives Spielerlebnis ermöglichen. Ein überarbeitetes Übertragungserlebnis mit neuen Gameplay-Kamerawinkeln, direkten Standards und verbesserten Torwiederholungen versetzt Spieler:innen mitten in jede Partie. Unter anderem gibt es folgende Updates:

Neue Kamerawinkel: Die neue EA Sports-Kamera sorgt für das Look-and-Feel echter Übertragungen, sodass die Stadion-Atmosphäre noch einzigartiger ist. Neue Kameras für Standardsituationen, beispielsweise für direkte Standards, taktische Standards und Abschläge wurden für Mobile massgeschneidert. So können Gesten noch präziser ausgeführt werden. Auch verbesserte Torwiederholungen wurden eingebaut, damit Traumtore mit packenden Kamerawinkeln noch mal genossen werden können.

Die neue EA Sports-Kamera sorgt für das Look-and-Feel echter Übertragungen, sodass die Stadion-Atmosphäre noch einzigartiger ist. Neue Kameras für Standardsituationen, beispielsweise für direkte Standards, taktische Standards und Abschläge wurden für Mobile massgeschneidert. So können Gesten noch präziser ausgeführt werden. Auch verbesserte Torwiederholungen wurden eingebaut, damit Traumtore mit packenden Kamerawinkeln noch mal genossen werden können. Dynamisches HUD: Das HUD in den Partien wurde umgestaltet, um reaktive und individuelle Infos anzuzeigen und Fans noch stärker mitten in die Partie zu versetzen. Das dynamische HUD simuliert Übertragungen aus Topligen nun mit deutlich grösserer Authentizität.

Das HUD in den Partien wurde umgestaltet, um reaktive und individuelle Infos anzuzeigen und Fans noch stärker mitten in die Partie zu versetzen. Das dynamische HUD simuliert Übertragungen aus Topligen nun mit deutlich grösserer Authentizität. Überarbeitete Stadiongrafik: Die Grafikqualität der Stadien wurde deutlich verbessert, sodass sie nun noch detailgetreuer und noch realistischer sind: Vom verbesserten Rasen über das detailreichere Publikum bis hin zu den dynamischen Werbebanden.

"EA Sports FC Mobile" bietet eine Vielzahl an Audio-Upgrades. Es wurden die Soundeffekte verbessert und für ein mitreissendes Audio-Erlebnis gesorgt. Vom Einschlag eines Powerschusses im Netz bis hin zum Raunen der Menge, wenn sich eine Torchance ergibt. Unter anderem gibt es diese Updates:

Kommentar-Updates: Noch authentischere Kommentare erwecken die Übertragung zum Leben. Neben Kommentaren zu den einzelnen Aktionen wurden noch mehr Echtzeit-Reaktionen und Analysen eingebaut, sodass das Spielerlebnis noch intensiver wird.

Noch authentischere Kommentare erwecken die Übertragung zum Leben. Neben Kommentaren zu den einzelnen Aktionen wurden noch mehr Echtzeit-Reaktionen und Analysen eingebaut, sodass das Spielerlebnis noch intensiver wird. Stadion-Updates: Es wurden zahlreiche Features hinzugefügt, um das bislang authentischste Spielerlebnis auf Mobile zu erschaffen. Von teamspezifischen Gesängen über Stadionansagen bis hin zu verbesserten Tornetz-Sounds. Jedes einzelne Feature klingt nun noch kraftvoller. Dank des dynamischen Publikums sind die Fans nun noch intensiver, wenn Mannschaften dem gegnerischen Tor immer näherkommen.

Umkleideraum

Der Umkleideraum von "EA Sports FC Mobile" ist ein neues Feature, bei dem es um das Thema Individualisierung geht. Es macht das Spielerlebnis so persönlich wie noch nie. Profis und Mannschaften sind an verschiedene Stile anpassbar: Trikotnummern, Trikotlook, Sockenlänge oder Ärmellänge sowie ob die Trikots in die Hose gesteckt werden sollen oder nicht.

Spieler können durch die Vereins-Identität für eine ganz persönliche Note in Ultimate Team sorgen und Vereinswappen, Nutzerlogo, Ball und Emotes auswählen.