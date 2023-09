EA Sports FC Mobile: Jetzt erhälticht

Electronic Arts gibt bekannt, dass "EA Sports FC Mobile" ab sofort erhältlich ist. Es markiert einen Neuanfang für die Zukunft des Fussballs auf mobile Plattformen. "EA Sports FC Mobile" steht ab sofort im App Store und Play Store für iOS- und Android-Geräte zum Download bereit. Für die bestehende mobile Community von über 100 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern wird das Spiel als kostenloses Update verfügbar sein, ohne dass ein erneuter Download auf die Geräte erforderlich ist.

"EA Sports FC Mobile" bietet ein authentisches Fussballerlebnis auf mobilen Geräten und verfügt über mehr als 15.000 voll lizenzierte Spieler aus über 650 Teams und über 30 Ligen - darunter die UEFA Champions League, Premier League, LALIGA EA SPORTS, Bundesliga und viele mehr. Echte Spielerpersönlichkeiten sind das Herzstück, das diese Authentizität im Spiel zum Leben zu erweckt. Sie spiegeln Spielercharakteristika mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen wider, die das Gameplay und die Teambildung abwechslungsreich gestalten.

"Mit EA Sports FC treten wir in eine neue Ära ein. Wir wollen unsere globale Spielergemeinschaft dort abholen, wo sie ist, um den Spielenden die grösstmögliche Auswahl zu bieten und das authentischste Fussballerlebnis zu schaffen, das es gibt. EA Sports FC Mobile ist der Schlüssel, um eine neue Ebene des Engagements zu erschliessen, das FC-Ökosystem für unsere Spieler:innen zu bereichern und unseren Weg in eine fanorientierte Zukunft fortzusetzen."

Nick Wlodyka, SVP & GM, EA Sports FC

Mobiles Gameplay mit hohen Auswirkungen und hoher Geschwindigkeit

Die dynamische Spielgeschwindigkeit bringt Tempo und Dribbling ins Gleichgewicht und manifestiert sich in einem ruhigen, mobilfreundlichen Gameplay, das den Spielenden mehr Zeit am Ball gibt, um Entscheidungen zu treffen und das Aufbauspiel zu variieren. Mit dem Elite-Schusssystem sind die Schusstypen so gestaltet, dass sie sich einzigartig und belohnend anfühlen. Jeder hat seinen eigenen Charakter und Zweck, um die Spieler in die Lage zu versetzen, zu punkten.