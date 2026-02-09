Fear Effect 2: Retro Helix bald auch für aktuelle Plattformen

Publisher Limited Run Games und Entwickler Implicit Conversions haben einen Releasetermin für die kommenden Umsetzungen von "Fear Effect 2: Retro Helix" verkündet. Demnach ist es noch in diesem Monat soweit.

So wird "Fear Effect 2: Retro Helix" ab 27. Februar auch für PS4, PS5, Switch und den PC erhältlich sein. Ob irgendwann noch weitere Versionen des Action-Adventures, etwa für Xbox Series X oder Switch 2, folgen werden, ist aktuell noch unklar, aber natürlich durchaus möglich.

Dazu zeigt uns Limited Run Games einen neuen Trailer zu "Fear Effect 2: Retro Helix". Dieser stimmt uns hauptsächlich mit flott zusammengeschnittenen Gameplay-Sequenzen auf das Spiel ein.

In PAL-Gefilden wurde "Fear Effect 2: Retro Helix" bereits am 23. März 2001 für die PSone veröffentlicht.