Publisher Arc Games und Entwickler Chief Rebel haben einen neuen Übersichtstrailer zu "Fellowship" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast fünf Minuten lang gezeigt, was spielerisch von "Fellowship" zu erwarten ist. Dabei werden sämtliche Facetten des Titels berücksichtigt.

Bei "Fellowship" handelt es sich um ein Multiplayer Online Dungeon Adventure (MODA) in einer Fantasiewelt mit endlos ansteigenden Dungeon-Läufen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, als Team zusammenzuarbeiten, wobei der Schwerpunkt auf Geschicklichkeit, Kooperation und Strategie liegt, um Bosse zu besiegen, Beute zu sammeln und zusammenzuarbeiten, um die vorhandenen Herausforderungen zu meistern. Entwickler Chief Rebel besteht dabei aus einigen Industrieveteranen, die unter anderem schon an Titeln wie "World of Warcraft", "Diablo", "Helldivers", "Battlefield", "Tom Clancy's The Division" und "Just Cause" werkelten.

"Fellowship" erscheint im weiteren Jahresverlauf für den PC.