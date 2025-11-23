FEROCIOUS erscheint im Dezember

Publisher tinyBuild und Entwicklerstudio OMYOG haben den Release-Termin von "FEROCIOUS" festgesetzt, der gar nicht weit hin ist. Am 04. Dezember erscheint der Dinosaurier First-Person-Shooter für den PC. Nach einer Bruchlandung auf einer von Dinosauriern beherrschten Insel stellen wir fest, dass auch zahlreiche uns nicht freundlich gesinnte Söldner auf der Insel sind. Diesen stellen wir uns, nachdem wir einen Weg finden, die Dinosaurier zu kontrollieren. It's Trailer Time:

Über FEROCIOUS

EINE WILDE UND GEFÄHRLICHE INSEL

"Erwache auf einer unerforschten Insel, auf der die Welt sich lebendig und unberechenbar anfühlt. Von antiken Ruinen bis hin zu Raubtieren an der Spitze der Nahrungskette – jedes Umgebungselement beeinflusst deinen Kampf ums Überleben. Erkunde die Insel und nutze sie zu deinem Vorteil. Die Insel ist nicht bloss eine Umgebung – Sie ist eine sich stets ändernde Kraft, die jene, die es wagen, ihre Geheimnisse zu lüften, auf die Probe stellt und belohnt.

EINDRINGLICHER, ADAPTIVER FPS-KAMPF

Stelle dich unerbittlichen Kämpfen mit Söldnern, Dinosauriern und Mechas in einem dynamischen FPS-Abenteuer. Nutze Ressourcen aus der Umgebung, um Waffen und Ausrüstung herzustellen und dich jeder Herausforderung zu stellen. Passe dein Arsenal individuell an deine Spielweise an. Jeder Kampf birgt riskante, unvergessliche Erlebnisse.

BEZWINGE DIE WILDNIS

Nach deiner Strandung auf einer tödlichen Insel ist das Überleben alles, was zählt.

Jeder Schritt stellt dich vor eine neue Herausforderung: gefährliche Raubtiere, tückisches Terrain oder knappe Ressourcen.

Erkunde die Insel, um verborgene Pfade, Geheimnisse und wichtige Ausrüstung zu entdecken.

Mach dir die Wildnis zu Nutze: Kontrolliere Dinosaurier, um Feinde anzugreifen, Wege freizulegen oder bewachte Gegenden zu infiltrieren.

Jede Begegnung ist eine Chance – oder eine Bedrohung."