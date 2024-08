Server von Final Fantasy: Brave Exvius werden abgeschaltet

Square Enix gibt bekannt, dass die Server von "Final Fantasy: Brave Exvius" bald abgeschaltet werden. Einen konkreten Termin dafür nennt man auch.

Demnach werden am 30. Oktober für "Final Fantasy: Brave Exvius" die Online-Lichter ausgehen. In einem begleitenden offiziellen Statement bedanken sich die Entwickler für die jahrelange Unterstützung und betonen, dass ihnen die Entscheidung nicht leicht gefallen ist.

Zwei Ritter aus Grandshelt, Rain und Lasswell, und Fina, eine Frau ohne Gedächtnis, machen sich in "Final Fantasy: Brave Exvius" zu einer abenteuerlichen Reise auf um die Welt von Lapis vor den Machenschaften von Veritas zu retten, der anscheinend durch Zerstörung aller Kristalle auch die Welt zerstören will. Für genügend Spannung sollte also gesorgt sein.

"Final Fantasy: Brave Exvius" erschien am 30. Juni 2016 für iOS und Android.