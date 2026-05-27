Fatal Fury: City of the Wolves: Anime-Kurzfilm von Masami Obari

Mr. Big und seine Handlanger belagern das Kyokugen Karate Dojo in South Town, wodurch Marco fast völlig wehrlos zurückbleibt. Obwohl Terry Bogard ihm zu Hilfe kommt, weiss der Hungry Wolf, dass dieser Kampf den Kriegern der Kyokugen-Schule gehört – und so ruft er die Kavallerie, Mr. Karate!

Mit der charakteristischen Tengu-Maske auf dem Beifahrersitz lässt das gefürchtete Gesicht von Kyokugen seinen V12-Motor aufheulen und stürmt wie ein Tiger auf die Bildfläche. Schnallt euch an für die intensive Action, die folgt, wenn der maskierte Krieger in die "City of the Wolves" zurückkehrt – im dynamischen, visuellen Stil des Animators Masami Obari.